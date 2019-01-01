Akhisarspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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AA
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu ilk maçında Akhisarspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
7 Şubat Perşembe günü saat 20:30 'da başlayacak olan mücade, a2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hakemi henüz belli değil.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri
- Trabzonspor - Ümraniyespor
- Yeni Malatyaspor - Göztepe
- Galatasaray - Hatayspor
- Akhisarspor - Kasımpaşa
Çeyrek final rövanş maçları ne zaman oynanacak?
TFF'nin açıkladığı fikstüre göre; çeyrek final rövanş maçları 26-27-28 Şubat tarihlerinde oynanacak.