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Akhisarspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kasımpaşa'yı ağırlıyor...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu ilk maçında Akhisarspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

7 Şubat Perşembe günü saat 20:30 'da başlayacak olan mücade, a2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hakemi henüz belli değil.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri

  • Trabzonspor - Ümraniyespor
  • Yeni Malatyaspor - Göztepe
  • Galatasaray - Hatayspor
  •   Akhisarspor - Kasımpaşa

Çeyrek final rövanş maçları ne zaman oynanacak?

TFF'nin açıkladığı fikstüre göre; çeyrek final rövanş maçları 26-27-28 Şubat tarihlerinde oynanacak.

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