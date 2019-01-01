Akhisarspor - Eskişehirspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (18 Ekim 2019)

TFF 1. Lig'in sekizinci haftasında Akhisarspor, Eskişehirspor'u konuk edecek.

TFF 1. Lig'de geride kalan yedi haftayı dördüncü sırada tamamlayan Akhisarspor, ligin son sırasında yer alan ile karşılaşacak.

18 Ekim Cuma günü saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS MAX HD 1'den naklen yayınlanacak.

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Akhisarspor bu sezon evinde oynadığı üç maçı da kaybetmedi. Eskişehirspor ise deplasmanda oynadığı üç maçtan da boynu bükük ayrıldı.

Sezona eksi 9 puanla başlayan konuk ekip, iç sahada oynadığı maçlarda da dört puan toplayabildi.