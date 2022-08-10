Bir zamanlar Türkiye Kupası'nı kazanan ve şu anda 3.Lig'de bulunan Akhisarspor'da çok ilginç bir olay meydana geldi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Akhisarspor, bir hayli zorlu günler geçiriyor.

Şu anda teknik direktörü bulunmayan Manisa temsilcisinde Sportif Direktör Bayram Ali Kaya da istifa etti ve takım, dağılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Bu zor durumda ise işleri daha da zorlaştıracak, çok ilginç bir hadise yaşandı.

Akhisarspor'da neden kriz çıktı?

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, seçim sürecine olan kulübün başkan adaylarından olan Mikail Kaplan, salı günü ekibiyle birlikte tesislere giderek baklava ikramında bulundu.

Bu ziyaretin ardından Akhisarspor Başkanı Evren Özbey; baklavayı yiyen futbolculardan Yiğit Efe Düztaş, Halil Yeral, Yusuf Acer, Gökmen Aydoğdu, Mert Efe Çölbeyi, Enes Tayfun, Yavuz Serkan Özbakan ve Oğuzcan Kesgin'i kadro dışı bıraktı.

Yerine iki kez kayyum atanan Evren Özbey, cumartesi günü yapılan genel kurulda yeniden kulüp başkanlığına seçildi. Özbey, yönetimine kardeşleri Serhat Özbey ile Bışar Özbey'i de aldı.

Kulüpteki muhalif kesimin ise eski üyeliklerin yeniden açılarak seçime gidilmesini talep ettiği aktarıldı.

Akhisarspor, en son ne zaman Süper Lig'de oynadı?

Akigolar, en son 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de yer alıyordu. Yeşil-siyahlılar, söz konusu sezonu 27 puanla 18. sırada tamamladı, Erzurumspor ve Bursaspor ile birlikte küme düştü.

2020-21 sezonunda 1. Lig'den de düşen Akhisarspor, 2021-22 sezonunda ise 2. Lig'den 3. Lig'e düştü.