Akhisarspor - Beşiktaş maçında kural ihlali! Akhisarspor, hükmen mağlup olacak mı?

Akhisarspor, Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'ı ağırladığı mücadelenin kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulundurarak kural ihlali yaptı.

Süper Lig'de ikinci yarının açılış karşılaşmasında Akhisarspor, Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleye Akhisarspor'un yaptığı kurar ihlali damga vurdu.

TFF Talimatnamesine göre; Süper Lig kulüpleri, 21 kişilik maç kadrolarında en fazla 12 yabancı oyuncu bulundurabilir. Akhisarspor ise Beşiktaş maçı kadrosunda 13 yabancı futbolcu ile çıktı.

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Ege ekibi, bu mücadelede kadrosunda Vrsajevic, Miguel Lopes, Sissoko, Josue, Manu, Bokila, Regattin, Serginho, Lukac, Rotman, Barbosa, Larsson, Cikalleshi olmak üzere 13 yabancıya yer verdi.

Akhisarspor, hükmen mağlup olacak mı?

Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22. maddesinin D bendine göre; Akhisarspor, mücadelede kadrosunda fazla yabancı bulundurduğu için hükmen mağlup sayılacak.

Akhisarspor'dan ilk açıklama

Ajansspor 'a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akhisarsporlu yöneticiler, "Böyle bir kural hatası olduğundan haberimiz var. Demek ki teknik ekipten dikkat eden olmamış. Maç için muhtemelen hükmen mağlup olacağız." ifadelerini kullandı.