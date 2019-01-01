Akhisarspor - Beşiktaş maçı hakkıında karar verildi: Beşiktaş hükmen galip
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AA
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Akhisarspor - Beşiktaş maçında ev sahibi ekibin kadrosunda fazla yabancı bulundurması nedeniyle Beşiktaş'ın 3-0 hükmen galibiyetine karar verildi.
PFDK'nın yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"AKHİSARSPOR Kulübünün, 18.01.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı takdiren (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, karar verilmiştir."