Akhisarspor - Bayburt Özel İdarespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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AA
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Akhisarspor ile Bayburt Özel İdarespor karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi Hakan Ülker yönetecek.
TFF 1. Lig'e iyi bir başlangıç yapan Akhisarspor, topladığı 10 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor.
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt temsilcisi ise 3 puanla 14. sırada yer alıyor.
Akhisarspor - Bayburt Özel İdarespor maçı ne zaman, saat kaçta?
Akhisarspor ile Bayburt Özel İdarespor'u karşı karşıya getirecek Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşması 26 Eylül Perşembe günü 18:30'da başlayacak.
Akhisarspor - Bayburt Özel İdarespor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Akhisarspor - Bayburt Özel İdarespor karşılaşması A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.