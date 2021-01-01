Akhisarspor 1-4 Samsunspor | Samsunspor ilk ikiye adımını attı

TFF 1.Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor deplasmanda Akhisarspor'u 4-1 mağlup ederek ilk ikinin içine girdi.

TFF 1.Lig'in 21. haftasında şampiyonluk yarışındaki Samsunspor, Akhisarspor'a konuk oldu.

Karadeniz ekibi zor geçmesi beklenen maçta rahat bir galibiyet etti. Mücadelenin ilk yarısı Gökhan Karadeniz'in 6 dakikada ceza sahası dışından attığı güzel golle 1-0 sona erdi.

Samsunspor gollerine ikinci yarıda da devam etti. 61. dakikada Yasin Öztekin'in pasında bir başka yeni transfer Brice Dja Djedje topu ağlara gördü.

Golden hemen sonra Akhisarspor'un Ibrahim Sissokko ile bir topu direkten döndü.

Son haftalarda oyuna sonradan girerek attığı gollerle dikkat çeken Kubilay Yavuz, 84. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve Samsunspor'u rahatlattı.

Akhisarspor 88. dakiakda Bartuğ ile bir gol buldu ama skoru belirleyen Samsunspor oldu. Konuk takım son dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Yasin Öztekin ile sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Maçın ardından Samsunspor 43 puana yükseldi ve günün ilk maçında Bandırmaspor'a son dakika golüyle yenilen İstanbulspor'u geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. Samsunspor önümüzdeki hafta İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.

19 puanda kalan Akhisarspor ise Menemenspor deplasmanına gidecek.