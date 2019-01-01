Akhisar Belediyespor - Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İlk maçı 1-0 kazanan Akhisar Belediyespor ile Ümraniyespor Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşıyor.

Ziraat Kupası yarı final rövanş maçında sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.

İstanbul'da oynanan ilk maçı Akhisar Belediyespor Jeremy Bokila'nın attığı golle 1-0 kazanarak büyük bir avantaj elde etmişti.

İki takım arasında Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Akhisar Belediyespor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Bu sezon Süper Lig'de kalma savaşı veren Akhisar Belediyespor ile kupada büyük bir sürprize imza atan Ümraniyespor arasındaki maç Ziraat Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı Aspor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Yarı finale nasıl geldiler?

Ev sahibi ekip Türkiye Kupası'na 5. turda başlarken yarı finale Karagümrük, ve 'yı eleyerek yükseldi.

Konuk takımın yolu ise daha zorluydu. Kupaya 3. turdan başlayan Ümraniyespor Erzin Belediye, 24 Erzincanspor, 1461 Trabzon, ve 'u eleyerek yarı finale gelmeyi başardı.