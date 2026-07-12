İsviçreli savunma oyuncusu Manuel Akanji, Pazar günü sabahın erken saatlerinde oynanan 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile oynanan maçtaki hakem kararlarını eleştirdi.

Akangji, maçın bitiminden sonra, hakemin 72. dakikada video yardım sistemini (VAR) kullanarak incelediği pozisyonun ardından Breel Embolo'ya gösterdiği ikinci sarı kart nedeniyle hoşnutsuzluğunu dile getirdi.

Hakem Silva Penheiro, ilk başta Leandro Paredes'e faul kararı vermiş ve Arjantinli oyuncuya sarı kart göstermişti; ancak daha sonra oyuncunun kimliğinin yanlış tespit edildiği ortaya çıkınca protokolün uygulanması gerekti.

Görüntüleri inceledikten sonra hakem, Paredes’in faul yapmadığına karar verdi ve simülasyon yaptığı gerekçesiyle Embolo’ya sarı kart gösterdi; bu karar, İsviçre milli takımında büyük öfkeye yol açtı.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Akangji, "Maçı kazanabileceğini bildiğin halde turnuvaya bu şekilde veda etmek üzücü. Hakem de aleyhine olduğunda işler zorlaşıyor" dedi.

Ayrıca şunları ekledi: “Sık sık şikayet eden biri değilim, ancak daha önce bu kadar dengesiz bir maç oynamamıştım; her şey onların lehine yorumlanıyordu. Simulasyon iddiası nedeniyle sarı kart bile görmediler. Hiçbir şey olmadı.”

Aynı bağlamda, İsviçre’nin yıldızı Rimo Freiler şunları söyledi: “Maça coşku ve mücadele ruhuyla çıktık, bu çok belliydi. Çok iyi bir maç çıkardık ve güçlü bir baskı kurduk... Ta ki kırmızı kart gelene kadar. Ondan sonra maç tamamen çöktü. Bu şekilde elenmek acıyı daha da artırıyor ve böyle bir maçta video teknolojisinin bu şekilde nasıl devreye girdiğini anlayamıyorum."