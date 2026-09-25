Fas, 2027 Afrika Kupası elemelerine Gabon'u 2-0 yenerek başladı. Rabat'ta Noussair Mazraoui ve Soufiane Rahimi golleri atarken, Abdellah Ouazane maçın son bölümünde milli takım formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Ajax'ın yıldız adayı, ön asist yaparak Fas'ın ikinci golünde doğrudan hazırlayıcı bir rol oynadı.

Ev sahibi ekip, ilk düdükten itibaren oyunun kontrolünü eline aldı ve Gabon'u kendi yarı sahasına itti. İlk bölümde Fas'ın en etkili ismi Azzedine Ounahi oldu ve 27. dakikada vuruşunda topu direkten döndü.

Dokuz dakika sonra hak edilen açılış golü geldi. Mazraoui sağ kanattan içeri kat etti ve yaklaşık 20 metreden şutunu çekti. Kaleci Loyce Mbaba Amonome ise seken topu yanlış değerlendirdi: 1-0.

Fas, devre arasının ardından da üstün taraf olmayı sürdürdü ve farkı artırmak için hemen fırsatlar yakaladı. Nayef Aguerd, kornerden gelen topa yaptığı vole vuruşunda Amonome'u geçemedi. Ounahi ve Abde Ezzalzouli de tehlike yaratmayı sürdürdü.

Teknik direktör Mohamed Ouahbi, bir saati aşkın sürenin ardından müdahalede bulundu ve Rahimi ile Ilias Akhomach başta olmak üzere bazı oyuncuları oyuna aldı. Bunun ardından Gabon maça biraz daha ortak oldu ve Denis Bouanga, çektiği şutla kaleci Yassine Bounou'yu kurtarış yapmaya zorladı.

76. dakikada Ouazane için özel bir an yaşandı. Ajaxlı orta saha oyuncusu, maçın öne çıkan ismi Ounahi'nin yerine oyuna girerek Fas formasıyla ilk maçına çıktı. O sırada Fas, hâlâ tek farklı üstünlüğünü koruyordu.

Gabon, maçın son bölümünde skoru eşitlemeye çalıştı ve Bounou, Orphée Mbina Effaghe'nin kafa vuruşunda da araya girmek zorunda kaldı. Öte yandan Fas, bitime dört dakika kala heyecana kesin olarak son verdi.

Ouazane, solda Bilal El Khannouss'u topla buluşturdu. Orta saha oyuncusu da topu tekte Rahimi'ye çevirdi. Oyuna sonradan giren Rahimi, 2-0'ı ağlara göndererek Fas'a elemelerde ikna edici bir başlangıç yaptırdı.