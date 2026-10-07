Marciano Vink ve Cristian Willaert, Ajax’ın bu sezon artık Kasper Dolberg’den yararlanamayacak olmasının kulüp adına ağır bir darbe olduğunu düşünüyor. Çarşamba akşamı 29 yaşındaki santrforun çapraz bağ sakatlığı nedeniyle bu sezon artık forma giyemeyeceği açıklandı.

ESPN’de yayınlanan Voetbalpraat programında Dolberg’in bu sezonki gelişimi ele alındı. Sezona Marcos Leonardo ve Tolu Arokodare’nin arkasında üçüncü santrfor olarak başladı, ancak yeniden ilk 11 oyuncusu olmayı başardı.

Vink, “Ben Dolberg hayranıyım” diyerek söze başladı. “İşin garip yanı şu: Aslında bu sezon üçüncü tercihti. Gitmesine izin verilmişti. Ama son haftalarda gerçekten çok iyi oynuyordu. Ve oyun kurulurken kendisine top aktarılabilen, takımın üzerinden oyun oynayabildiği santrfor tam da oydu.”

“Sonra Tolu oyuna giriyordu ve yine bir şeyler oluyordu. Yani bu tamamen farklı iki santrforla, birinin başlayıp diğerinin sonradan girdiği ya da tam tersinin olduğu bir formül bulmuşlardı.”

Willaert da Dolberg’in gelişimine şaşırmış durumda. Muhabir, “Biliyor musun, işin güzel tarafı ne?” diyerek başladı. “Geçen yıl Óscar García, Ajax topa sahip olmadığında onun oyuna katılmadığını söylemişti. Bu yüzden onu kullanamıyordu; ancak bir şeyleri değiştirirse Dolberg’e yeniden şans verecekti.”

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“Sonra bu sezon geldi. Leonardo ve Tolu sezon başında henüz hazır değildi. Sezonun başındaki bütün o maçlarda Dolberg ilk 11’deydi. Ama herkes onun satılacağını söylüyordu. Sonrasında satılmadı ve herkes onun gözden düşeceğini düşündü.”

“Ama Leonardo beklentileri karşılamadı, Tolu da bir noktada sakatlandı, Dolberg oyuna girdi ve bence iyi oynadı. Fakat benim çok dikkat çekici bulduğum şey şu ve Míchel bunu nasıl başardı bilmiyorum... Onun geriye koştuğunu, baskı yaptığını ve toplar kazandığını görüyorum. Daha önce kendisinde hiç, gerçekten hiç görmediğim bir şey bu. Ajax’taki ilk döneminde, 18 yaşındayken de yoktu. Bir an bile. Ve buna dair bir açıklamam yok.”

“Bu hırsı, bir kulübe gelen ve teknik direktöründen tartışmasız birinci santrfor olduğunu duyan 29 yaşındaki bir oyuncudan beklersiniz. Ama tam da aslında üçüncü santrfor olduğu bir durumda, Míchel onu bir şekilde öyle motive etmiş ki, benim onu daha önce hiç yaparken görmediğim şeyleri yapıyor” diyerek Willaert övgü dolu sözlerini tamamladı.