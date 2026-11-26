Reklam

Ajax'ın orta saha oyuncusu Julian Brandt, FC Thun karşısında 4-0 kazandıkları maçtaki performansından memnun olmadığını Ziggo Sport'a söyledi.

Brandt, birkaç hafta önce AZ ile oynanan maçta arka adalesinden sakatlanmıştı. Sakatlığı ciddi çıkmasa da Alman oyuncu birkaç hafta sahalardan uzak kaldı.

Geçen pazar ADO Den Haag karşısında 3-0 kazandıkları maçta oyuna sonradan giren Brandt, perşembe günü yeniden ilk 11'de başladı.

Ajax, İsviçre ekibi karşısında zorlanmasa da Brandt iyi bir görüntü sergileyemedi. Golleri Marcos Leonardo, Rayane Bounida (iki kez) ve Steven Berghuis attı.

Reklam Reklam

Brandt maçın ardından, “Kendi performansımdan memnun değilim ama oynamak yine de çok önemliydi” dedi.

Related Topics

Gelecek maçlar FEY Eredivisie 08:30 AJX

“Sakatlık geçirdiğinde, uzun sürmemiş olsa bile, ritmini yeniden bulmak için her zaman bir maça ihtiyaç duyarsın. Yeniden alışmak biraz zaman alır” diye devam etti.

Ajax'ın oyun kurucusu sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün dikkatsiz oynadım. Hiç memnun olmadığım çok fazla hata yaptım. Ama bu hataları gelecek pazar yerine bugün yapmayı tercih ederim.”

Reklam

Brandt ve Ajax'ı gelecek pazar Feyenoord'a karşı De Klassieker bekliyor. Maç, De Kuip'te saat 14.30'da başlayacak.