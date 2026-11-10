Joeri Heerkens'in kadroya çağrılması, Hollanda U21 Millî Takımı taraftarlarında büyük soru işaretleri yarattı. Jong Ajax'ın kalecisi, sakatlığı nedeniyle kadrodan ayrılan Rome-Jayden Owusu Oduro'nun yerine Michael Reiziger tarafından kadroya alındı.

Owusu Oduro, pazartesi günü Hollanda U21 Millî Takımı kadrosundan çekildi. AZ'nin kalecisi, forma giyecek kadar hazır değil. AZ'den takım arkadaşları Wouter Goes ve Kees Smit de kadrodan çekildi.

Reiziger bunun üzerine Heerkens'i kadroya almaya karar verdi. Bu sezon birçok kez hata yapan Jong Ajax kalecisi, Hollanda U21 Millî Takımı'nda ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Heerkens, özellikle Jong FC Utrecht'e 6-1 kaybettikleri ve TOP Oss ile 2-2 berabere kaldıkları son maçlarda sık sık hata yaptı. İlk maçta, işleri daha da kötüleştiren bir kırmızı kart gördü.

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X'te Hollanda Millî Takımı'nın teknik direktörüne yönelik tepkiler yükseldi. Frank, "Heerkens çağrıldı çünkü Reiziger, Amsterdam dışında hangi kalecilerin oynadığından habersiz. Gerçekten Hollanda'nın en kötü kalecisi" yorumunu yaptı.

Başka bir kullanıcı ise "Heerkens neye dayanarak çağrıldı? O çocukta henüz bir yetenek göremedim. Ülkemizde kalecilerin durumu bu kadar mı kötü?" diye sordu.

Hollanda U21 Millî Takımı, gelecek hafta final turnuvasına katılma hakkı için oynanacak play-off'ta Danimarka ile karşılaşacak. İlk maç cuma günü Danimarka'nın Vejle kentinde oynanacak. Turun kaderi ise salı günü Almere'deki Yanmar Hanasaka Stadı'nda oynanacak rövanşta belli olacak.