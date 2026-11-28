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Pharell Nash, Ajax Showtime'a verdiği röportajda Ajax'ın A takımında aldığı sürelerden memnun olmadığını söyledi.

Nash, Ajax'ın A takımında üç maça çıktı. Bunlardan biri, Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'a 2-1 kaybedilen maçtı.

Bu sezon Nash yalnızca Jong Ajax'ta forma giyiyor. Rezerv takımda çıktığı 16 maçta beş gol attı ve dört asist yaptı.

18 yaşındaki kanat oyuncusu, Ajax Showtime'a verdiği röportajda yeni teknik direktör Míchel yönetiminde yeterince şans bulamamaktan duyduğu hayal kırıklığını açıkça dile getirdi.

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“Elbette A takımda oynamak istiyorsunuz ama şimdilik sabırlı olmaya çalışıyorum ve Jong Ajax'ta elimden geleni yapmaya devam ediyorum” diyerek söze başladı.

“Ajax'ta şu sıralar sol kanatta sürekli orta saha oyuncularının oynaması (Julian Brandt, Oscar Gloukh, Abdellah Ouazane, editörün notu) biraz içimi kemiriyor” diye devam etti.

“Ama elimden geleni yapmaya devam etmeliyim. Jong Ajax için goller atıp asistler yapmalıyım. O zaman A takımda yeniden şans bulacağım” dedi.

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Nash'in Ajax ile sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Hücum oyuncusu, yakın çevresinin geçen hafta Jordi Cruijff ile görüştüğünü açıkladı.

“Yapabileceğim tek şey elimden geleni yapmaya devam etmek. Hedefim Ajax'ta başarılı olmak” diyen Nash, Heracles karşısında alınan 4-4'lük beraberliğin ardından verdiği röportajı noktaladı.