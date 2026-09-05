Ajax, cumartesi akşamı Eredivisie sezonunun ilk büyük maçında son şampiyon PSV'ye 1-3 mağlup oldu. Amsterdam ekibinde Viktor Tsygankov da ilk kez forma giydi ancak ESPN yorumcuları üzerinde kötü bir izlenim bıraktı.

Tsygankov, Johan Cruijff ArenA'da oynanan maçta bir saat geride kalırken ve skor 1-2'yken oyuna girdi. Spiker Vincent Schildkamp, karşılaşma sırasında Ukraynalının "maçın temposuna ayak uyduramadığını" söyledi.

Yorumcu Karim El Ahmadi de ESPN'deki meslektaşının sözlerine tamamen katılıyor. "Burada oyunu ağırdan aldığı anda top kaybı yaşadı" diyen eski Faslı milli futbolcu, talihsiz bir aksiyondan örnek verdi.

El Ahmadi daha sonra Esmir Bajraktarevic'in attığı 1-3'lük gole dikkat çekti; bu pozisyonda Tsygankov'un da hatası vardı. "Onu tamamen boş bırakıyor. Yeni bir oyuncu olarak şimdi oyuna girmek elbette gerçekten zor ama burada aslında yürüdüğünü görüyorsun."

"Burada hâlâ müdahale edebilir... Sadece savunmaya yardım etmek isteyen bir hücum oyuncusu." Meslektaşı yorumcu Marciano Vink ise sağ kanat oyuncusuna daha sert yüklendi. "Bir öğrenci ancak böyle savunma yapar!"

"Bu savunma değil. Geri geri jog atıp ardından hiçbir şey yapmıyor!" diyerek şaşkınlığını dile getiren Vink'e, stüdyo konuğu Hugo Borst da şu sözlerle katıldı: "Sahte savunma!"

Tsygankov'un fiziksel olarak yeterince hazır görünmemesi kolayca açıklanabiliyor. Hücum oyuncusu, kulüp yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Girona'nın sezon öncesi kamp döneminde neredeyse hiç yer almadı.

Tsygankov'un yanı sıra Thilo Kehrer de Ajax formasıyla ilk maçına çıktı. Alman futbolcu, kısa süre önce Ruben van Bommel'in sert müdahalesine maruz kalan Aaron Bouwman'ın yerine bitime beş dakika kala oyuna dahil oldu.



