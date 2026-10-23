Ajax, Zinchenko'yu transfer etmek istemiyor: "Onlar ... çok daha fazla tercih ediyor"

Voetbal International'ın Ajax muhabiri Lentin Goodijk'in sözlerine göre Ajax, Oleksandr Zinchenko'ya yeni bir sözleşme teklif etmeyi düşünmüyor.

Salı sabahı, Zinchenko'nun iyileşme sürecinin son aşamasında çalışmak için önümüzdeki dönemde Ajax ile antrenmanlara katılacağı haberi geldi.

Ukraynalı oyuncu, geçen sezon Amsterdam ekibindeki ikinci maçında çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı. O tarihten bu yana Ajax formasıyla maça çıkmadı.

Zinchenko şimdi De Toekomst'a dönmüş olsa da Ajax, 29 yaşındaki oyuncuya sözleşme teklif etmeyi planlamıyor. Kulüp, kadrosunda yeterince sol bek olduğunu düşünüyor.

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Ajax'ın bu mevkide Caio Henrique, Owen Wijndal, Jofre Torrents ve gerektiğinde Youri Baas gibi seçenekleri var. Zinchenko bu planlara uymuyor. Goodijk'e göre Ajax'ın kış döneminde mali açıdan da fazla hareket alanı yok.

Ajax, elindeki imkânlarla başka mevkileri güçlendirmek istiyor. Goodijk, "Bir santrfor ya da kanat oyuncusu almayı çok daha fazla istiyorlar. Ajax şu anda hücumda gerçekten derinlik eksikliği yaşıyor" dedi.