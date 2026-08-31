Youri Regeer'in Werder Bremen'e transferi tamamlandı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonun geri kalanında Werder Bremen'e kiralandı. Alman kulübü ayrıca satın alma opsiyonu da aldı. Ajax, bunu resmi kanalları üzerinden duyurdu.

Pazartesi günü daha önce Algemeen Dagblad'dan Johan Inan, Werder Bremen'in Ajax'a ödeyeceği kiralama bedelini duyurmuştu. Gazeteciye göre bu rakam 200 bin euro.

Pazar günü Ajax ile Werder Bremen'in, Regeer'in geçici transferi konusunda nihai anlaşmaya vardığı zaten ortaya çıkmıştı. De Telegraaf'ın daha önce bildirdiğine göre Alman ekibi, kiralama süresi boyunca orta saha oyuncusunun maaşının tamamını da üstlenecek.

Werder Bremen ayrıca 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu da aldı. Bundesliga kulübü bu opsiyonu kullanmaya karar verirse, Regeer Ajax'a sonunda yine önemli bir gelir sağlayabilir.

Ajax, Regeer'i Ocak 2025'te 4,5 milyon euro karşılığında FC Twente'den geri almıştı. Dönüşünden kısa süre sonra sakatlanan Amsterdam ekibinin altyapısından yetişen oyuncunun, Johan Cruijff ArenA'daki ikinci dönemi hiçbir zaman gerçekten ivme kazanmadı.

Regeer, Ajax'ta sık sık ön libero olarak kullanıldı ve Fred Grim ile Oscar Garcia dönemlerinde çok süre aldı. Míchel Sánchez yönetiminde de başlangıçta bu pozisyonda oynadı, ancak burada yeterince ikna edici olamadı.

Sofyan Amrabat'ın gelişiyle birlikte Regeer'in perspektifi daha da azaldı. De Telegraaf'a göre Jordi Cruijff onu tercihen bonservisiyle satmak istiyordu, ancak satın alma opsiyonlu kiralama formülü sonunda ulaşılabilecek en yüksek nokta oldu.

Regeer'in Ajax ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor. Oyuncu şu ana kadar A takım formasıyla 57 resmi maça çıktı, iki gol attı ve beş asist yaptı.