Ajax, Youri Regeer için bu ‘düşük’ kiralama bedelini alacak

Youri Regeer'in Werder Bremen'e transferi artık bitme noktasına geldi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu pazartesi öğleden sonra sağlık kontrolünden geçti ve Alman kulübüyle sözleşme imzaladı. Haberi, Algemeen Dagblad'dan Johan Inan X üzerinden duyurdu.

Ajax'ın, satın alma opsiyonlu kiralama anlaşmasını muhabire göre kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor. Böylece Amsterdam ekibinin doğrudan alacağı rakam da netleşti: Inan'a göre Werder Bremen, 200 bin euro tutarında "düşük bir kiralama bedeli" ödeyecek.

Pazar günü, Ajax ile Werder Bremen'in Regeer'in geçici transferi konusunda kesin anlaşmaya vardığı zaten ortaya çıkmıştı. De Telegraaf'ın daha önce aktardığına göre Almanlar, kiralama süresi boyunca orta saha oyuncusunun maaşının tamamını da üstlenecek.

Werder Bremen ayrıca 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu da aldı. Bundesliga kulübü bu opsiyonu kullanmaya karar verirse, Regeer Ajax'a sonunda yine hatırı sayılır bir gelir kazandırabilir.

Ajax, Regeer'i Ocak 2025'te 4,5 milyon euro karşılığında FC Twente'den geri aldı. Dönüşünden kısa süre sonra Amsterdam ekibinin altyapısından yetişen oyuncu sakatlandı ve bunun ardından Johan Cruijff ArenA'daki ikinci dönemi hiçbir zaman gerçekten rayına oturmadı.

Regeer, Ajax'ta düzenli olarak ön libero olarak kullanıldı ve Fred Grim ile Oscar Garcia döneminde çok süre aldı. Míchel Sánchez döneminde de başlangıçta o pozisyonda görev yaptı, ancak burada yeterince ikna edici olamadı.

Sofyan Amrabat'ın gelişiyle birlikte Regeer'in perspektifi daha da azaldı. De Telegraaf'a göre Jordi Cruijff onu tercihen bonservisiyle satmak istiyordu, ancak satın alma opsiyonlu kiralama formülü sonunda ulaşılabilecek azami seçenek oldu.

Regeer'in Ajax ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor. Oyuncu şu ana kadar A takım formasıyla 57 resmi maça çıktı, iki gol attı ve beş asist yaptı.