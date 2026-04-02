Ajax, Youri Regeer'i özlüyor; Takehiro Tomiyasu ve diğer iki oyuncunun durumu belirsiz

Youri Regeer, önümüzdeki hafta sonu Ajax ile eski takımı FC Twente arasında oynanacak maçı kaçıracak. Teknik direktör Óscar García, bu durumu açık bir sakatlık güncellemesinde açıkladı.

Cumartesi akşamı Ajax, Johan Cruijff ArenA'da Tukkers'ı ağırlayacak. De Klassieker maçını kaçıran Regeer, bu maçta da forma giyemeyecek.

Üç oyuncunun Twente ile oynanacak iç saha maçında forma giyip giymeyeceği belirsiz. Takehiro Tomiyasu, Kian Fitz-Jim ve Davy Klaassen'in oynayıp oynamayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Ko Itakura'nın Ajax'a geri dönmesi muhtemel. García Perşembe günü, "Diğer üç oyuncuya göre geri dönüşüne daha yakın olduğunu düşünüyorum" dedi.

Itakura, Ajax formasıyla son maçını 24 Ocak'ta oynadı. Amsterdam ekibi o gün FC Volendam'ı 2-0 mağlup etmişti.

García'ya göre Klaassen'in dizinde sorunlar var. Tomiyasu ve Fitz-Jim, Feyenoord maçından tam olarak formda çıkamadılar.

Bu durum özellikle Tomiyasu için üzücüydü. Japon oyuncunun kış transferi, bu nedenle memleketi ile oynayacağı önemli bir milli maç dönemini kaçırdı.