Ajax yıldızı Dušan Tadić Amsterdam'da bir soygun girişiminin kurbanı oldu: maça elinde sargıyla çıktı

Ajax forması giyen Sırp millî futbolcu Dušan Tadić, Amsterdam'da soygun kurbanı oldu ve soyguncularla savaşmak zorunda kaldı

Ajax yıldızı Dušan Tadić, arabasına takip cihazı yerleştiren çok sayıda silahlı soyguncuyla savaşmak zorunda kaldı.

28 Temmuz gecesi dışarı çıktığı esnada evine dönerken hırsızlar tarafından hedef alındı.

Eski Southampton yıldızı bir arkadaşıyla akşam yemeğine çıktıktan sonra arabasına takip cizahı takıldı ve eve döndüğünde saldırganlarla karşılaştı.

Dusan Tadic ne dedi?

De Telegraaf'a konuşan Ajax yıldızı olay hakkında açıklamalarda bulundu. "Beni takip etmek için arabamın altına cihaz yerleştirdiler. Eve geldiğimde iki adam bana saldırmaya çalıştı. Takım elbise ve resmi ayakkabılara rağmen onlardan daha hızlı bir şekilde 400 metrelik bir sprint attım." şeklinde konuşarak olayı anlatan Tadić, salgırganlarla mücadele etmek zorunda kaldı.

"Sonra scooter'larına binip bana yetiştiler. Birini dirsek darbesiyle uzaklaştırdım. Sonra bir sprint daha attım ve onlardan kurtuldum. Yanlarında 3 silah taşıdıklarını görsem bile gururumdan asla vazgeçmem. Sırbistan'da doğdum ve çocukken birçok kavgaya karıştım."

33 yaşındaki yıldız olay esnasında hafif bir şekilde darbe aldı ve Ajax-PSV maçına parmaklarında sargıyla çıktı. Tadić, sargıların sebebinin bu olay olduğunu açıkladı.