Ajax yeterince gördü ve altı ay sonra kış transferini tekrar gönderiyor

Nicolo Schira'nın perşembe gecesi ve cuma sabahı verdiği habere göre, Ajax Maximilian Ibrahimovic'ten yine ayrılacak. Amsterdam ekibinin 3,5 milyon avroluk satın alma opsiyonu vardı, ancak bu opsiyon kullanılmayacak.

Zlatan'ın oğlu, geçen kış büyük bir heyecanla Ajax'a transfer olmuştu. Jong Ajax'a katıldı, ancak kısmen sakatlığı nedeniyle iz bırakamadı.

19 yaşındaki forvet, genç takımda sadece dört kez forma giydi ve hiçbir maçta ilk 11'de yer almadı. Hiç gol atamadı ve asist yapamadı.

Ajax, Ibrahimovic'i AC Milan'dan kesin olarak transfer etmeyecek. İsveçli oyuncu, 2027 ortasına kadar sözleşmesi bulunan İtalya'ya geri dönecek.