Ajax, yetenekli Nick Verschuren’i mütevazı bir bedel karşılığında sattı

De Telegraaf’ın haberine göre, Nick Verschuren Ajax’tan Sparta Rotterdam’a transfer oluyor. 21 yaşındaki savunma oyuncusu Perşembe günü sağlık kontrolünden geçti ve Het Kasteel’de 2030 ortasına kadar süreli bir sözleşme imzalayacak.

Gazeteci Mike Verweij’e göre Ajax, 800.000 avroluk sabit bir bedel alacak ve bu tutar nihayetinde 1 milyon avroya kadar çıkabilir.

Buna ek olarak, Amsterdam ekibi bir yeniden satış payı da şart koştu. Verschuren’in Johan Cruijff ArenA’daki sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyordu.

Verschuren, Ajax'ın gençlik akademisinin neredeyse tamamını tamamladı. Ancak A takımda ilk maçına çıkma şansı bulamadı.

Ancak Verschuren, Jong Ajax formasıyla elli maça çıktı. Geçtiğimiz sezon, FC Volendam'da kiralık olarak forma giydiği dönemde mükemmel bir performans sergiledi.

Verschuren, FC Groningen’in de ilgisini çekmişti, ancak Sparta ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı tercih etti.

Rotterdam ekibinin bir merkez savunma oyuncusuna ihtiyacı vardı. Tijs Velthuis, 150.000 avroya PEC Zwolle’ye satılırken, üst düzey yetenek Marvin Young’ın da takımdan ayrılması muhtemel.