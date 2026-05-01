Ajax yetenekli kaleciyi ikna etmeye çalıştı, ancak bunda hiç başarılı olamadı

Kaleci Kayne van Oevelen (22), ESPN'e verdiği röportajda Ajax'tan neden ayrıldığını açıkladı. Bir buçuk yıl önce Amsterdam kulübü, FC Volendam'a transfer olmuştu.

Zaandamlı Van Oevelen, VriendenLoterij Eredivisie'de Nisan Ayının Oyuncusu seçildi. 1,99 metre boyundaki kaleci, Volendam'da zaten mükemmel bir sezon geçiriyor.

Van Oevelen, Volendam formasıyla toplam 63 resmi maça çıktı ve bu maçların 13'ünde kalesini gole kapattı. Kras Stadyumu'ndaki sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor.

Van Oevelen, Johan Cruijff ArenA'da da forma giyebilirdi. Ajax, geçen yıl bu yetenekli kaleciyi kadrosuna katmak istedi, ancak onu ikna etmeyi başaramadı.

Amsterdamlılar, Van Oevelen ile görüşmek üzere sadece genç takımın kaleci antrenörünü Volendam'a gönderdi. “O zaman dedim ki: ‘Ben Volendam'da kalacağım’. Ajax elbette çok güzel bir kulüp, ama durum umduğum gibi değildi. Burada neye sahip olduğumu biliyorum, bunu öylece bırakmayacağım.”

Van Oevelen şimdilik, önümüzdeki sezon da Eredivisie'de oynamayı hedefleyen Volendam'a odaklanıyor. “Çok heyecan verici, ama dürüst olmak gerekirse baskıya iyi dayanıyorum. Hoşuma gidiyor. Neden futbola başladığını kafanda tutman gerekiyor.”

Transfermarkt’a göre Van Oevelen’in değeri şu anda 2 milyon euro. Eredivisie’deki birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.