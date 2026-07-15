Ajax, yeni transferi Caio Henrique’nin golünü izledi, ancak uzatma dakikalarında galibiyeti kaçırdı

Ajax, Çarşamba günü VfL Bochum ile oynadığı hazırlık maçını kazanamadı. Yeni transfer Caio Henrique’nin erken attığı gol uzun süre galibiyet için yeterli gibi görünüyordu, ancak uzatma dakikalarında Reverson’un talihsiz bir kendi kalesine attığı gol nedeniyle maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Ajax'ta Daley Blind, geri dönüşünden bu yana ilk kez ilk 11'de yer aldı: Aaron Bouwman ile birlikte stoper ikilisini oluşturdu. AEK Larnaca karşısında tek golü atan Abdellah Ouazane, forvet olarak maça başladı. Ayrıca 19 yaşındaki Jinairo Johnson da 6 numara olarak kadroda yer aldı.

Yeni transfer Caio Henrique de ilk kez ilk 11’de yer aldı ve maçın dağınık geçen ilk dakikalarının ardından hemen ilk golünü atarak bu fırsatı değerlendirdi. Abdellah Ouazane ve Oscar Gloukh arasındaki hızlı paslaşmanın ardından top, ileriye çıkmış olan sol bek oyuncusunun önüne, ceza sahası içinde geldi. Dönüşü tamamlamadan sol ayağıyla topu Bochum kalecisi Timo Horn’un arkasına kontrollü bir şekilde gönderdi: 1-0.

Bundan sonraki dönemde Míchel’in takımı üstünlüğü elinde tuttu, ancak bu durum çok net gol fırsatlarına dönüşmedi. Bu arada, diğer tarafta Maarten Paes, Bochum’un yıldızı Berkan Taz’ın şutuna yaptığı muhteşem kurtarışla dikkatleri üzerine çekti.

Orta sahada mükemmel bir performans sergileyen Johnson, Ajax adına ikinci golü atmaya çok yaklaştı. Güçlü bir top çalma sonrasında ceza sahası çizgisinin hemen dışından sert bir vuruş yaptı, ancak top üst direğe çarparak dışarı çıktı. 1-0 önde olan Amsterdam ekibi soyunma odasına gitti; ikinci yarıda Míchel, sahaya birkaç yeni ismi sürdü.

Ancak bu değişiklikler maça heyecan katmadı. Pharell Nash ve Don-Angelo Konadu, Alman kaleciyi zorladı ancak maçı koparamadı. Böylece Ajax, galibiyet için son dakikaya kadar mücadele etmek zorunda kaldı, ancak 91. dakikada hayal kırıklığına uğradı. İkinci yarıda Bochum’un ilk fırsatı Samuel Bamba’nın şutuyla direğe çarptı, ancak top Reverson’un sırtından sekerek yine de ağlara gitti: 1-1.

Böylece yeni teknik direktör Míchel, geçen hafta sonu AEK Larnaca’ya karşı alınan 1-0’lık galibiyet ve Panathinaikos’a karşı 3-1’lik yenilginin ardından Ajax ile ikinci bir hazırlık maçı galibiyeti elde edemedi. Ajax için sezon, önümüzdeki Perşembe günü UEFA Conference League’in ilk eleme maçını oynadığında resmen başlayacak.

İlk yarı kadrosu: Paes; Gaaei, Bouwman, Blind, Henrique; Johnson, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Ouazane, Godts.

İkinci yarı kadrosu: Reverson; Gaaei, Bouwman, Muzungu, Wijndal; Johnson, Klaassen, Abdalla; Edvardsen, Konadu, Nash.