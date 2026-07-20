Ajax yeni forvetini tanıttı: “Álvaro Morata ve Jamie Vardy’ye benzediğimi düşünüyorum”

Ajax, Diego Pugno’nun transferi konusunda Juventus ile anlaşmaya vardı. Amsterdam kulübü bunu resmi bir basın açıklamasıyla duyurdu. 20 yaşındaki forvet, bir sezonluk kiralama sözleşmesi kapsamında takıma katılıyor ve sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Ajax, satın alma opsiyonunun tutarı hakkında herhangi bir açıklama yapmasa da, çeşitli gazetecilere göre bu tutar “oldukça düşük” olacak. Pugno, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hemen Jong Ajax kadrosuna katılacak.

Pugno, kulüp kanallarıyla yaptığı röportajda, “Ajax’ın bir oyuncusu olmak harika, çünkü herkes bu kulüp için gençlerin ne kadar önemli olduğunu biliyor” dedi. “Herkes kulübün şanlı tarihini bilir. Burası, muhteşem bir geçmişe sahip gerçekten çok büyük bir kulüp.”

“Ajax teklif geldiğinde hiç tereddüt etmedim. Başlamak için sabırsızlanıyorum,” diye devam eden İtalyan oyuncu, ardından forvet olarak oyun stilini şöyle tanımlıyor: “Oyunumda çok fazla derinlik olan bir oyuncuyum ve doğru an geldiğinde gol atmaya çalışırım. Álvaro Morata ve Jamie Vardy’ye benzediğimi düşünüyorum.”

“Hayran olduğum bir oyuncu da Harry Kane,” diye ekliyor Pugno. “Çok çalışıyor ve topla çok iyi. O sadece gol atan bir forvet değil, aynı zamanda takım arkadaşlarına da yardımcı oluyor.”

“En güçlü yanım derinlemesine oyuna girmek; geliştirmem gereken bir nokta ise dar alanlardaki tekniğim,” diyor Pugno. “İlk hedefim, takımıma mümkün olduğunca iyi yardımcı olmak. Ayrıca kendimden en iyisini ortaya çıkarmak ve gollerimle takımıma katkı sağlamak istiyorum.”

Pugno, Serie C’nin B grubunda mücadele eden Juventus Next Gen’in bir parçası. Forvet, oyunu iyi okuyabilen teknik becerisi yüksek bir oyuncu olarak görülüyor. Pugno ayrıca ceza sahası içinden ve dışından gol atabiliyor.

1,86 metre boyundaki forvet, 2021 yılında Juventus’un altyapısına katıldı ve iki yıl daha süren bir sözleşmesi bulunuyor. Aralık 2024’te A takımda ilk kez forma giydi ve şu ana kadar A takımda toplam altı dakika süre aldı.