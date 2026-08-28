Ajax, yeni bir ön libero arayışında rotasını LaLiga'ya çevirdi. Transfer uzmanı Matteo Moretto, Amsterdam ekibinin hedefini Celta Vigo forması giyen Ilaix Moriba'ya çevirdiğini bildirdi.

Moriba, sağ ayağını kullanan 23 yaşındaki bir oyuncu ve Ajax'ın yanı sıra Türk kulüpleri ile VfB Stuttgart'ın da ilgisini çekiyor. "Ajax son saatlerde onunla ilgili bilgi aldı" diyen Moretto, DAZN için paylaştığı video güncellemesinde, "Olası bir kiralama anlaşmasını sordular" ifadelerini kullandı.

Moriba, Espanyol ve Barcelona'nın altyapılarında yetişti. Son olarak forma giydiği Barcelona'da 18 resmi maça çıkan oyuncu, 2021'de 16 milyon euronun üzerinde bir bedelle RB Leipzig'e satıldı.

Alman kulübü onu sırasıyla Valencia, Getafe ve Celta'ya kiraladı. Ardından son kulübü, 2025'in ortasında oyuncunun bonservisini 6 milyon euro karşılığında aldı. Gine Milli Takımı'nda 25 kez görev yapan Moriba'nın Celta ile sözleşmesi 2029'un ortasına kadar devam ediyor. Oyuncu burada 85 maça çıkarken 3 gol ve 6 asist üretti.

Moretto, Ajax'ın Azzeddine Ounahi için de girişimlerde bulunduğunu biliyor. Oyuncunun kulübü Girona, Faslı futbolcunun görüşmeler için Amsterdam'a uçmasına şimdiden izin verdi.

Moretto, "Bence transfer döneminin son bölümü Ajax için hareketli geçecek" dedi. "Jordi Cruijff'in (teknik direktör, ed.) ve teknik direktör Míchel'in takımı, Míchel'in futboluna uygun profiller arıyor."

"Ajax'ın özellikle çok beğendiği iki isim var" diyen Moretto, Moriba'nın yanı sıra Ounahi'yi de işaret etti. "Ajax, bu transferi sonuçlandırmak için aylardır görüşüyor."

"Ajax anlaşmayı tamamlamak ve son pürüzleri gidermek istiyor. Ounahi'nin tercih edebileceği başka kulüpler de var" diyen Moretto, bunların yurt dışından kulüpler olduğunu da netleştirdi.