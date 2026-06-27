Ajax, Wout Weghorst'un veda mesajını anında siteden kaldırdı: 'Önce hepiniz gidin...'

Wout Weghorst, Ajax’ın kulüp web sitesi aracılığıyla Amsterdam kulübüne veda etti. 33 yaşındaki forvet, Johan Cruijff ArenA’da geçirdiği döneme minnetle bakıyor, ancak başarılı olamadığını düşünüyor.

53 kez milli formayı giyen oyuncu, iki yıl önce bir hayalin gerçekleştiğini gördü. “Tatile çıkmak için Schiphol’a doğru giderken stadyumun önünden geçerdik. O zaman kardeşlerime şöyle derdim: ‘Bir gün burada futbol oynayacağım.’ Dürüst olmak gerekirse, bir gün burada tek bir maç bile oynamayı umuyordum, Ajax oyuncusu olarak değil bile. Bu yüzden bunu yaşamak harikaydı. Johan Cruijff ArenA’daki her maç bir şenlikti.”

Ajax

Weghorst, bazı önemli anları hatırlıyor. “Feyenoord’a karşı deplasmanda aldığımız galibiyet harikaydı. De Toekomst’a geri döndüğümüzde stadyum taraftarlarla dolup taşmıştı. Bu gerçekten çok havalıydı.”

Şampiyonluğu kaçırmak Weghorst için hâlâ acı verici. “O kupa, Hollanda şampiyonluğu, çok özel bir şey olurdu. Çok yakındık. Keşke farklı bir şekilde sonuçlansaydı. Ajax’a çok minnettarım. Ama buradaki dönemim başarılı geçmedi. Bunun için o kupayı kazanmamız gerekirdi.”

Son olarak Weghorst, rekor şampiyonun tüm kıskançlarına yönelik net bir mesajla sözlerini noktaladı. “Ajax, Hollanda’nın en büyük kulübüdür. Önce hepiniz bunu değiştirmek için elinizden geleni yapın.”

Dikkat çeken bir nokta ise, Ajax’ın Weghorst’un veda sözlerini içeren makaleyi yayınlandıktan sonra siteden kaldırmış olması. Bunun nedeni bilinmiyor, ancak Voetbalzone alıntıları zamanında aktarmayı başardı.

Weghorst’un FC Twente’ye transfer olmasıyla Ajax’taki kariyeri sona erdi. 65 resmi maçta 20 gol ve 6 asist kaydetti.