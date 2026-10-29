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AC Monza v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Bart DHanis
Çeviri:

Ajax ve PSV, Serie A’da en büyük çıkışı yapan oyuncuyu izlemek için gözlemci gönderiyor

Ajax
PSV Eindhoven

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ajax ve PSV, Gustavo Varela ile ilgileniyor. İki kulüp, forveti yakından izlemek için İtalya'ya gözlemciler gönderdi.

Gözlemciler, çarşamba akşamı AC Monza ile Napoli arasında oynanan Serie A maçını takip etti. Varela, Monza adına beraberlik golünü attı ancak takımı sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Bu, Varela'nın bu sezonki sekizinci golüydü. Portekizli oyuncu bu sayıya sekiz maçta ulaştı ve şu anda Serie A'da maç başına bir gol ortalamasıyla oynuyor. Donyell Malen'den bir gol fazla atan Varela, ligin gol krallığında zirvede yer alıyor.

Monza, Varela'yı geçen yaz Benfica'dan 2,5 milyon euro karşılığında transfer etti. Transfermarkt'a göre 21 yaşındaki forvetin güncel değeri beş milyon euro.

Gelecek maçlar
PSV

PSV

Eredivisie

31 Eki 2026

WII

WII

AJX

AJX

Eredivisie

31 Eki 2026

AZ

AZ

Varela ile ilgilenen kulüpler yalnızca Ajax ve PSV değil. Napoli de hücum oyuncusunu çok beğeniyor ve ocak ayında harekete geçmek istiyor.

Benfica, Varela'yı geçen sezon Portekiz ekibi Gil Vicente'ye kiralamıştı. Orada pek iyi bir performans sergileyemeyen oyuncu, 33 maçta yedi gol attı.

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