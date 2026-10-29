Ajax ve PSV, Serie A’da en büyük çıkışı yapan oyuncuyu izlemek için gözlemci gönderiyor

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ajax ve PSV, Gustavo Varela ile ilgileniyor. İki kulüp, forveti yakından izlemek için İtalya'ya gözlemciler gönderdi.

Gözlemciler, çarşamba akşamı AC Monza ile Napoli arasında oynanan Serie A maçını takip etti. Varela, Monza adına beraberlik golünü attı ancak takımı sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Bu, Varela'nın bu sezonki sekizinci golüydü. Portekizli oyuncu bu sayıya sekiz maçta ulaştı ve şu anda Serie A'da maç başına bir gol ortalamasıyla oynuyor. Donyell Malen'den bir gol fazla atan Varela, ligin gol krallığında zirvede yer alıyor.

Monza, Varela'yı geçen yaz Benfica'dan 2,5 milyon euro karşılığında transfer etti. Transfermarkt'a göre 21 yaşındaki forvetin güncel değeri beş milyon euro.

Varela ile ilgilenen kulüpler yalnızca Ajax ve PSV değil. Napoli de hücum oyuncusunu çok beğeniyor ve ocak ayında harekete geçmek istiyor.

Benfica, Varela'yı geçen sezon Portekiz ekibi Gil Vicente'ye kiralamıştı. Orada pek iyi bir performans sergileyemeyen oyuncu, 33 maçta yedi gol attı.