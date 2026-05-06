Ajax ve Feyenoord, Hırvatistan'ın çok aranan milli oyuncusu için rekabet ediyor

Hırvat Sportske Novosti'nin haberine göre, Ajax ve Feyenoord, Dion Beljo'yu kadrolarına katmak için çaba gösteriyor. Ancak bu Hollanda kulüpleri, özellikle Premier League'den gelen kulüplerle zorlu bir rekabetle karşı karşıya.

Beljo, 1,95 metre boyunda bir santrfor. Bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 33 maçta 29 gol attı. Ayrıca 5 asist de kaydetti.

24 yaşındaki forvet ayrıca Hırvatistan milli takımında iki kez forma giydi. Daha önce Rapid Viyana ve FC Augsburg takımlarında yurtdışında forma giymişti.

Ajax ve Feyenoord, bu rekabette sadece birbirleriyle değil, Brighton & Hove Albion ile de mücadele etmek zorunda kalacak. İngiliz kulübü, Beljo'yu transfer listesinin en üst sıralarına yerleştirdi.

Brighton menajeri Fabian Hürzeler'in menajeri de Beljo'nun menajeriyle aynı. Hırvat gazetesi, masaya konması gereken "büyük bir meblağ"dan bahsediyor.

Transfermarkt'a göre Beljo'nun şu anki değeri beş milyon avro. Hırvatistan'ın başkentindeki sözleşmesi 2030 ortasına kadar devam ediyor.

Ajax, Feyenoord ve Brighton'ın yanı sıra FC Porto ve Sporting Portugal da ilgilenen kulüpler arasında gösteriliyor.