Ajax ve FC Twente'nin Konferans Ligi kura çekimi canlı olarak nereden izlenir? Kura çekimi saat kaçta ve torbalar nasıl dağılıyor?

Conference League lig aşamasının kura çekimi cuma günü saat 14.00’te yapılacak. Ajax ve FC Twente başta olmak üzere kulüpler, Avrupa’nın üç numaralı organizasyonunda önümüzdeki aylarda karşılaşacakları altı takımı o zaman öğrenecek. Bu yazıda Voetbalzone, iki kulübün kurada çekebileceği rakipleri ve kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağını sıralıyor.

Burada Conference League lig aşamasına katılan tüm takımların, torbaların tam dağılımının, Ajax ile FC Twente’nin muhtemel rakiplerinin ve Conference League’deki maç tarihlerinin yer aldığı bir genel bakış bulabilirsiniz. Kura çekimi saat 14.00’ten itibaren televizyonda ve internette canlı izlenebilecek.

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Kura çekimi nasıl işliyor?

2024’ten bu yana kura çekimi artık geleneksel toplarla değil, rakiplerin kim olacağını belirleyen bir bilgisayar aracılığıyla yapılıyor. Hem Ajax hem de FC Twente altı rakiple eşleşecek: her torbadan bir takımla. Bu torbaların dağılımı UEFA kulüp katsayılarına dayanıyor. Tüm kulüpler üç deplasman ve kendi sahasında üç maç oynayacak.

Sonunda 1 ile 8. sıralar arasındaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar, son 16’da yer alma hakkı için play-off oynayacak. Geri kalanlar ise elenecek ve Avrupa macerası sona erecek.

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Torbaların dağılımı nasıl?

1. Torba: Ajax, Atalanta, SC Braga, SC Freiburg, AS Monaco, FC Kopenhag

2. Torba: FC Midtjylland, Kızılyıldız Belgrad, KAA Gent, Panathinaikos, Pafos FC, Brighton & Hove Albion

3. Torba: Lugano, Getafe, Kups, FC Twente, FK Borac, Banja Luka, Lincoln Red Imps

4. Torba: STVV, Brann, Hearts, Kairat Almaty, Trabzonspor, Universitatea Craiova

5. Torba: Riga FC, Hajduk Split, Jablonec, AGF, FC Nordsjælland, Inter D'Escaldes

6. Torba: FC Thun, CSKA Sofia, Kauno Žalgiris, Mjällby, Iberia 1999, Egnatia

Ajax ve FC Twente’nin muhtemel rakipleri kimler?

Ajax ve FC Twente her torbadan bir takımla karşılaşacak, yani kendi torbalarından da bir ekiple eşleşebilecek. Aynı ülkeden kulüpler lig aşamasında henüz birbirleriyle karşılaşamıyor. Bu nedenle Ajax ile FC Twente şimdilik birbirlerinden kaçınmış olacak. Üç deplasman maçı ve üç iç saha maçı oynanacak.

Conference League kura çekimi saat kaçta?

Kura çekimi 28 Ağustos Cuma günü Monaco’da yapılacak ve saat 14.00’te başlayacak.

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Conference League kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziggo Sport, Hollanda’da tüm Avrupa kulüp organizasyonlarının yayın haklarına sahip ve bu nedenle Conference League kura çekimini de canlı olarak yayınlayabiliyor. Yayın, kanalın ana kanalı Ziggo Sport 1’de saat 12.30’da başlayacak.

Abone olmayanlar ise kura çekimini UEFA’nın resmi internet sitesinde sunduğu canlı yayın üzerinden ücretsiz takip edebilecek.

Ajax ve FC Twente Conference League’de ne zaman oynayacak?

Bunlar 2026/27 sezonunda Conference League lig aşamasının tüm maç tarihleri:

1. Hafta: 15 Ekim 2026

2. Hafta: 22 Ekim 2026

3. Hafta: 5 Kasım 2026

4. Hafta: 26 Kasım 2026

5. Hafta: 10 Aralık 2026

6. Hafta: 17 Aralık 2026