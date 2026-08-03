Ajax, Konferans Ligi ön elemesinde Shelbourne United'ı elemeyi başarırsa Avrupa kupasındaki play-off turunda Ermenistan'dan FC Noah ya da İsviçre'den FC Sion ile karşılaşacak. FC Twente ise Dunajska Streda karşısında galip gelmesi halinde FK Qarabag veya Dinamo Kiev'e rakip olacak.



Üçüncü ön eleme turundaki maçlar 6 Ağustos ve 13 Ağustos'ta oynanacak. Ajax ve Twente iki ayaklı eşleşmelerini geçerse, sonrasında play-off turunda hangi takımlarla karşılaşacaklarını öğrenmiş olacak.

Play-off maçları ise 21 Ağustos ve 28 Ağustos'ta oynanacak. Ajax ilk olarak Noah ya da Sion deplasmanına gidecek. Twente ise ilk maçı kendi sahası Grolsch Veste'de oynayacak.



