Ajax, Van Bommel’in çivili sert faulünün ardından Aaron Bouwman hakkında endişe verici bir güncelleme paylaştı

Ajax, Aaron Bouwman’ın sağlık durumuna ilişkin bir güncelleme paylaştı. Savunmacı, PSV karşısında (1-3 mağlubiyet) Ruben van Bommel’in sert müdahalesine maruz kaldı ve bu pozisyonda sakatlandı.

Sorun, 80. dakikada skor 1-2’yken yaşandı. Van Bommel topa geç kaldı ve kafayla topa giden Bouwman’la girdiği ikili mücadelede çok sert bir çarpışma yaşandı. Ardından Ajaxlı oyuncu yerde kaldı ve başından açık şekilde şikayetleri olduğu görüldü.

Ajax, pazar öğleden sonra kulübün internet sitesi üzerinden genç savunmacının durumuna ilişkin bilgi verdi. Bouwman, maçın hemen ardından doğrudan hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tetkikler sonucunda Bouwman’ın diğerlerinin yanı sıra göğüs kemiğinde ve akciğerinde ezilme olduğu ortaya çıktı. On dokuz yaşındaki oyuncu, pazar günü gözlem altında hastanede kalmaya devam edecek ve pazar akşamı taburcu edilmesi bekleniyor.

Ajax, savunmacıdan uzun süre yararlanamayacağını düşünüyor. Amsterdam ekibine göre Bouwman, Fortuna Sittard, Willem II ve Excelsior maçlarını kaçıracak. Bouwman ise milli maç arasının ardından rekortmen şampiyon için yeniden forma giyebilmeyi umuyor.

PSV Teknik Direktörü Earnest Stewart, Goedemorgen Eredivisie programında Van Bommel’in büyük bir suçluluk hissettiğini ve son düdüğün ardından oldukça sarsılmış bir görüntü verdiğini doğruladı.

PSV’nin teknik direktörü, Amsterdam’daki olaylı dev maça ilişkin değerlendirmesini, "Maçtan sonra özür dilemek için Ajax soyunma odasına girdi. Orada duygusal anlar da yaşandı" sözleriyle tamamladı.