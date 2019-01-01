Ajax - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu. 6 maçında Ajax sahasında Valencia’yı ağırlayacak.
Ajax bu maç öncesi 10 puanla grupta lider. 8 puanlı Valencia ise averajla ikinci sırada yer alıyor.
Ajax - Valencia maçı hangi kanalda?
Johan Cruyff Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ 23:00’te başlayacak. Bu maçı beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen izleyebilirsiniz.
İspanya’da kazanan Ajax olmuştu
İki takım arasında oynanan ilk maçta kazanan taraf Ajax olmuştu.
Hollanda ekibi, deplasmanda oynadığı maçta rakibini Ziyech, Promes ve Van de Beek’in golleriyle 3-0 yenmişti.