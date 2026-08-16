Ajax, pazar öğleden sonra sc Heerenveen karşısında bu VriendenLoterij Eredivisie sezonundaki ilk puan kaybını yaşadı. Johan Cruijff ArenA’daki maçta teknik direktör Míchel Sánchez’in ekibi 2-0’lık üstünlüğünü koruyamadı: 2-2. Bu sonucun ardından Ajax, Eredivisie’de beşinci sıraya geriledi. Heerenveen ise şimdilik yedinci sırada.

Karşılaşma öncesinde atmosfer oldukça coşkuluydu. Maç, 14 Ağustos 1996’da açılan Johan Cruijff ArenA’nın 30. yıl dönümü dolayısıyla özel bir anlam taşıyordu. Bu nedenle Louis van Gaal, Jari Litmanen ve Brian Brobbey gibi birçok önemli isim tribündeydi.

Ajax, sakat Daley Blind ve Paris Saint-Germain’e giden Mika Godts’tan yoksundu. Bu iki ismin yerine sırasıyla Youri Baas ve Abdellah Ouazane görev yaptı. Ayrıca Julian Brandt ve Marcos Leonardo da yedek kulübesinde maça başladı.

Ev sahibi ekip maça doğrudan ağırlığını koydu ve Oscar Gloukh’un denemesinde Bernt Klaverboer’un kurtarışını gördü. Birkaç dakika sonra aynı kaleci 1-0’da talihsiz bir başrol oynadı: Aaron Bouwman bir kornerde direğe takıldı, ardından Klaverboer topu kendi ağlarına gönderdi.

Ev sahibi ekibin baskısı biraz azalınca Heerenveen de zaman zaman etkili çıkışlar yaptı. Bu da Jacob Trenskow (bloklanan) ve Dirk Proper’in (üstten auta) denemelerini getirdi. Diğer tarafta Kasper Dolberg, 2-0 için çok büyük bir fırsatı değerlendiremedi: Danimarkalı oyuncu neredeyse boş kaleye topu üstten dışarı gönderdi.

Sonunda Ajax, ilk yarı bitmeden Ouazane’nin uzaktan üst köşeye gönderdiği harika şutla farkı ikiye çıkardı. Ancak uzatma dakikalarında Heerenveen skoru 2-1’e getirdi. Marc ter Stegen, Luca Oyen ve Dylan Vente’nin şutlarında geçit vermedi, fakat Trenskow’un uzak üst köşeye gönderdiği sert vuruşta çaresiz kaldı.

İkinci yarının hemen başında Gloukh, Amsterdam ekibinin üçüncü golüne çok yaklaştı ancak Marcus Linday ile Klaverboer birlikte gole izin vermedi. Bunun ardından Ajax, karşılaşma üzerindeki kontrolünü yavaş yavaş kaybetti.

Uzun süre boyunca Heerenveen de bunu değerlendiremedi, ancak bitime on dakika kala skor 2-2 oldu. Maxence Rivera, karambolde önünde kalan topa çok sert vurdu ve ağları buldu. Kalan bölümde gole daha yakın taraf Heerenveen olsa da başka gol çıkmadı.