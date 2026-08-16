Ajax, pazar öğleden sonra sc Heerenveen karşısında bu VriendenLoterij Eredivisie sezonundaki ilk puan kaybını yaşadı. Johan Cruijff ArenA’daki maçta teknik direktör Míchel Sánchez’in ekibi 2-0’lık üstünlüğünü koruyamadı: 2-2. Bu sonucun ardından Ajax, Eredivisie’de beşinci sıraya geriledi. Heerenveen ise şimdilik yedinci basamakta.

Karşılaşma öncesinde atmosfer bayram havasındaydı. Maç, 14 Ağustos 1996’da açılan Johan Cruijff ArenA’nın 30. yıl dönümü dolayısıyla oynandı. Bu nedenle Louis van Gaal, Jari Litmanen ve Brian Brobbey gibi birçok önemli isim tribündeydi.

Ajax, sakat Daley Blind ve Paris Saint-Germain’e giden Mika Godts’tan yoksun çıktı. Bu iki ismin yerine sırasıyla Youri Baas ve Abdellah Ouazane görev yaptı. Ayrıca Julian Brandt ve Marcos Leonardo da yedek kulübesinde maça başladı.

Ev sahibi ekip maça doğrudan ağırlığını koydu ve Oscar Gloukh’un denemesinde Bernt Klaverboer’in kurtarış yaptığını gördü. Birkaç dakika sonra aynı kaleci 1-0’da olumsuz anlamda başroldeydi: Aaron Bouwman bir köşe vuruşunda direğe takıldı, ardından Klaverboer topu kendi ağlarına gönderdi.

Ev sahibi ekibin baskısı biraz azalınca Heerenveen de zaman zaman çıkışlar buldu. Bu da Jacob Trenskow’un bloke edilen ve Dirk Proper’in üstten auta giden şutlarıyla sonuçlandı. Diğer tarafta Kasper Dolberg, 2-0 için çok büyük bir fırsatı değerlendiremedi: Danimarkalı oyuncu, neredeyse boş kaleye topu üstten dışarı gönderdi.

Sonunda Ajax, devre bitmeden farkı yine ikiye çıkardı. Ouazane, uzak mesafeden yaptığı harika vuruşla topu üst köşeye gönderdi. Ancak uzatma dakikalarında Heerenveen skoru 2-1’e getirdi. Marc ter Stegen, Luca Oyen ve Dylan Vente’nin şutlarında gole izin vermedi, ancak Trenskow’un uzak üst köşeye gönderdiği sert vuruşta çaresiz kaldı.

Devrenin hemen ardından Gloukh, Amsterdam ekibinin üçüncü golüne çok yaklaştı, ancak Marcus Linday ve Klaverboer birlikte gole engel oldu. Bunun ardından Ajax, maç üzerindeki kontrolünü yavaş yavaş kaybetti.

Heerenveen uzun süre buna karşılık veremedi, ancak bitime on dakika kala skor 2-2 oldu. Maxence Rivera, karambolde topu önünde buldu ve çok sert bir vuruşla fileleri havalandırdı. Kalan bölümde gole daha yakın taraf yine Heerenveen’di, ancak başka gol çıkmadı.