Ajax U19 takımının bir oyuncusu büyük yankı uyandırdı ve hem Wijndal'ı hem de Rosa'yı ciddiye almıyor: "Ben daha iyiyim"

Eternal Barron, Cumartesi akşamı oldukça dikkat çekici bir açıklama yaptı. Ajax U19 takımının yetenekli forveti, TikTok'ta Juwensley Onstein ile yaptığı canlı sohbette Lucas Rosa ve Owen Wijndal'dan "daha iyi" olduğunu söyledi. Ajax taraftarları bu sözlere tepki gösterdi.

Eski takım arkadaşı Onstein ile yapılan canlı yayında Barron, Lucas Rosa ve Owen Wijndal'dan daha iyi olduğunu belirtti; bu bilgi, Inside020 adlı taraftar hesabı tarafından aktarıldı. Barron, sağ kanat oyuncusu.

Bu durum, X'te Ajax taraftarları arasında büyük bir tartışma yarattı. Taraftarlar, henüz Ajax 1'de ilk maçına bile çıkmamış olan Barron'un neden böyle bir açıklama yaptığını anlamıyor.

"Bu kibirle uğraşmak istemiyorum. Hemen satılsın," diye bir kullanıcı fan hesabının gönderisinin altına yorum yaptı. "Rosa onu yer," dedi bir başkası. "Bunu söylemek biraz tuhaf. Jong Ajax'ta bile oynamıyor. Eğer bir kontratı varsa, hemen yırtılsın," diye yazdı bir başkası.

Ajax içinde Barron, “kullanım kılavuzu” olan bir oyuncu olarak biliniyor, Ajax Showtime Aralık 2025’te böyle yazmıştı.

“Futbolda ve Ajax’ta sadece topu iyi oynayabilmekten daha fazlası var, az süre almasının açıklaması buydu. Barron’un zihniyeti ve davranışları hakkında çok şey konuşuldu.”

“O, bazı sorunlara neden oldu ve bu nedenle birden fazla kez yedek kulübesinde ya da hatta kadro dışında bırakıldı. Barron zor bir çocuk, ama aynı zamanda iyi bir çocuk ve kesinlikle idare edilemez biri değil,” diye belirtti Ajax Showtime.

Barron, 2022 yılında Sparta'nın altyapısından transfer edildi ve bu sezon Amsterdam ekibinin U19 takımında çoğunlukla yedek olarak görev yapıyor. Barron'un sözleşmesi 2027 yazına kadar sürüyor, ancak yurtdışındaki birçok kulübün ilgisini çekiyor.







