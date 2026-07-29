Ajax, çarşamba öğleden sonra Tolu Arokodare için çalışma izni başvurusunu yaptı. De Telegraaf'ın haberine göre gazeteci Mike Verweij ise bunun “zamana karşı bir yarış” olacağını belirtti.

Bunun nedeni yaklaşan Konferans Ligi elemesi. Ajax, FK Vojvodina karşısında aldığı 1-4'lük galibiyetin ardından zaten bir üst tura yükselme yolunda büyük avantaj yakaladı, ancak bu işi perşembe günü Johan Cruijff ArenA'da tamamen bitirebilir.

Bunun ardından en geç 5 Ağustos Çarşamba akşamına kadar, Shelbourne veya Nomme Kalju ile oynanacak bir sonraki eleme turu için UEFA'ya yeni bir kadro listesi bildirilmesi gerekiyor. Ajax, Arokodare'nin o listede yer almasını şimdiden çok istiyor.

Bu nedenle Jordi Cruijff, önümüzdeki hafta Arokodare'nin çalışma iznini büyük bir heyecanla bekleyecek. Her şey yolunda giderse forvet, bir sonraki Avrupa elemesi için hemen kadroya yazılacak.

Çalışma izni yalnızca Avrupa açısından büyük önem taşımıyor. Ajax teknik direktörü Míchel de 9 Ağustos Pazar günü, Ajax'ın Eredivisie'ye PEC Zwolle deplasmanıyla başlayacağı maçta, 1,97 boyundaki santrforu kadrosunda görmek istiyor.

Bunun için Arokodare'nin en geç 7 Ağustos Cuma günü saat 12.00'ye kadar Hollanda Futbol Federasyonu'na kayıt ettirilmesi gerekiyor. Ajax, bu işlemleri fazlasıyla zamanında tamamlamayı umuyor, böylece Míchel oyuncuyu hemen kullanabilecek. Arokodare, bu sezon santrfor pozisyonunda esas olarak Al-Hilal'den 20 milyon avronun biraz altında bir bedelle gelen Marcos Leonardo ile rekabet edecek.

Arokodare, çarşamba günü Ajax tarafından Wolverhampton Wanderers'tan resmen transfer edildi. Nijeryalı santrfor bir sezonluğuna kiralandı. Ajax, İngiliz kulübüne mütevazı bir kiralama bedeli ödeyecek ve 20 milyon avroluk satın alma opsiyonuna sahip olacak.