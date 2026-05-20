Ajax teknik direktörü Óscar García, FC Groningen ile oynanacak kritik maç öncesinde kötü haberler verdi

Ajax, Perşembe akşamı FC Groningen ile oynayacağı maçta Josip Sutalo, Ko Itakura ve Takehiro Tomiyasu'dan yoksun olacak. İspanyol teknik direktör, FC Groningen ile oynanacak play-off maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bu bilgiyi açıkladı.

Perşembe akşamı saat 18.45'te Ajax ve FC Groningen, FC Volendam'ın ev sahipliği yaptığı Kras Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. VriendenLoterij Eredivisie'de beşinci ve dokuzuncu sıradaki iki takım, Conference League play-off yarı finalinde karşılaşacak.

Ancak García, Volendam'da, özellikle de üç oyuncusu eksik olduğu için savunmada ciddi bir kafa yormak zorunda kalacak. Geçici teknik direktöre göre, bu oyuncular bir gerileme yaşadı ve üçü de Perşembe akşamı forma giyemeyecek.

Bu yokluklar, yaklaşan Dünya Kupası ile bir ilgisi olup olmadığı sorusunu da gündeme getiriyor. Zira üç oyuncu da bu yaz yapılacak finallere çağrıldı.

Ancak García bu konuda bir şey bilmek istemiyor. "Bu istatistiklere inanmıyorum. Belki de tam da bu oyuncuların şu anda sakatlık yaşaması bir tesadüftür," diyor İspanyol teknik direktör.

Çok sayıda oyuncunun yokluğuna rağmen García maça olumlu bakıyor. "Hala Avrupa kupalarına katılma şansımız var. Bu şansı kaçırmamalıyız," diye başlıyor.

Oyunculara verdiği görev her halükarda açık ve hedefi de öyle. "Oyunculara, Ajax'ta oynamak bir ayrıcalık olduğunu ve birçok kişinin onların yerinde olmak istediğini söyledim. Conference League de Ajax için çok güzel bir turnuva olabilir ve takım bu turnuvada şampiyonluk için mücadele edebilir. Motivasyon konusunda bir sorun olmamalı," diye ekliyor geçici teknik direktör.