Ajax teknik direktörü Óscar García basın toplantısında aniden söz aldı: "Bir şey daha söylemek istiyorum..."

Óscar García, Ajax - FC Utrecht maçının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalardan da anlaşıldığı üzere, sezonu Ajax'ta olumlu bir şekilde tamamlayabildiği için rahatlamış görünüyor. İspanyol teknik adamın Ajax'ın teknik direktörü olarak görevine devam etmesi pek olası görünmüyor.

Play-off finalinde, Utrecht'i elemek için penaltı atışlarına gidildi. Maarten Paes, iki penaltıyı kurtararak büyük kahraman olurken, Ajax'ın tüm penaltıları gol oldu.

García, oyuncularının geçen hafta bu konuda antrenman yaptığını açıkladı, ancak kendisi buna hiç katılmıyordu. “Son antrenmanda oyuncular penaltı atışları çalıştı. Onlara bunun için antrenman yapmalarına gerek olmadığını söyledim, çünkü açıkçası ben buna inanmıyorum.”

"Hiçbir zaman aynı olmaz," diye açıklıyor García. "Ama oyuncuların hissettikleri en önemli şey. Her profesyonel futbolcu bir penaltı kaçırabilir, her profesyonel futbolcu bir penaltı golü atabilir."

Basın toplantısı sona ererken, García aniden bir an durdu. “Bir şey daha söylemek istiyorum; bunun benim son basın toplantım olup olmayacağını bilmiyorum, ama buradaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım siz de basın toplantılarından benim kadar keyif almışsınızdır.”

García, bunun Ajax'ın teknik direktörü olarak son maçı olduğunu bile ciddi olarak hesaba katıyor gibi görünüyor. Cumartesi günü Girona ile küme düşen Míchel, gelecek sezon Johan Cruijff ArenA'da göreve başlamak için hala en önde gelen aday. Jordi Cruijff ondan oldukça etkilenmiş durumda.

Bu arada, ayrılacak tek kişi García değil. Wout Weghorst da kısa bir süre önce ESPN'de ayrılacağını duyurmuş gibi görünüyordu. Bu durum, Algemeen Dagblad gazetesinin kısa süre önce çizdiği tabloya uyuyor: gazeteye göre bu yaz Ajax'tan 17 (!) oyuncu ayrılacak.