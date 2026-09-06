Ajax teknik direktörü Míchel, Tolu’nun bir saatin ardından neden yerini Dolberg’e bıraktığını açıkladı

Tolu Arokodare cumartesi PSV'ye karşı gol attı, ancak Johan Cruijff ArenA'da 90 dakika sahada kalmadı. Ajax Teknik Direktörü Míchel, ESPN'e uzun boylu santrforun bir saatin ardından neden Kasper Dolberg'e yerini bıraktığını açıkladı.

"Enerji eksikliği nedeniyle" diyen İspanyol çalıştırıcı, Eredivisie'deki dev maçta Ajax 1-2 gerideyken Tolu'nun oyundan çıkışını maçın ardından böyle açıkladı.

"Tolu, hepimizin arkasında durduğu bir oyuncu. Belki en iyi seviyesine çıkamadı. Baskı yapmak ve derine koşular denemek için taze ayaklara ihtiyacımız vardı. Bunu daha sonra Leonardo ve Dolberg ile denedim. Bence ikisi de harika futbolcular" diyerek Míchel, Ajax - PSV karşılaşmasına dair analizine ekleme yaptı.

Míchel, oyuncularına PSV'nin stoperlerine karşı derine koşular yaptırarak fark yaratmaya çalıştı. "Bugün (cumartesi, ed.) bunu başaramadık. Ama değişiklikler, takımın yüzde yüz mücadele etmeyi sürdürebilmesi için yapılıyor. Bu yüzden onları gerçekleştirdik."

Ajax teknik direktörü, Tolu'nun baştan itibaren gerçekten bir hedef santrfor gibi oynamasını istedi. "Topu tutmamızı sağlamalıydı ki takım olarak futbol oynayabilelim. Ama ilk aksiyonları hoşuma gitmedi."

"Ben her zaman çok tutkuluyum, o da öyle. Kenardan her şeyi çok daha net görüyoruz. Tolu'dan aksiyonlarında daha fazla kararlılık ve enerji göstermesini istedim" ifadelerini kullandı mağlup teknik adam.

Dolberg de sonunda son bölümde fark yaratamadı. PSV uzatma dakikalarında bir gol daha attı ve Amsterdam'dan 1-3'lük galibiyetle ayrıldı.