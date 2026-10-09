Ajax Teknik Direktörü Míchel savunmada büyük sorunlar yaşıyor: NEC karşısında üç oyuncu forma giyemeyecek

Ajax, teknik direktör Míchel’in NEC maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında söylediğine göre cumartesi günü Anton Gaaei, Caio Henrique, Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Daley Blind’den yararlanamayacak.

Dolberg’in kadroda olmaması ise zaten beklenen bir durum. Danimarkalı golcü, geçen hafta milli takımda ön çapraz bağlarını yırttı ve ameliyat oldu. Durumu iyi, ancak bu sezon artık forma giyemeyecek.

Míchel’e göre Berghuis, “eski sakatlığından sorun yaşıyor”. Ajax’ın hücum oyuncusu, geçen sezon da sırt sakatlığı nedeniyle birçok maç kaçırmak zorunda kalmıştı.

Daley Blind’i de şu anda kenarda tutan sakatlık bir sırt sakatlığı. Savunma oyuncusu haftalardır Ajax’ta forma giyemiyor, ancak Amsterdam ekibinin menajerinin söylediğine göre geri dönüş yolunda.

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Gaaei de cumartesi günü Ajax’ta oynayamayacak. Danimarkalı sağ bek dizinden sorun yaşıyor. Kulübün İspanyol menajeri, tam olarak ne olduğunu kendisinin de net biçimde bilmediğini söyledi. “Daha fazla inceleme gerekiyor.”

Caio Henrique ise bu kez üst adalesinden sorun yaşıyor. Geçen yaz AS Monaco’dan 10 milyon avro karşılığında gelen sol bek, milli ara öncesinde Excelsior karşısında (2-2) son 20 dakikada oyuna girmişti.

Míchel’in Aaron Bouwman hakkında ise iyi haberleri var. Genç savunmacı, PSV ile oynanan maçta (1-3) Ruben van Bommel’in darbesi sonrası kaburga sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmıştı, ancak tamamen iyileşti. Simon Andringa ile Yves Bissouma da oynayabilecek durumda.