Míchel Sánchez, Ajax'ın AZ karşısında zorlanarak aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından Julian Brandt'ın sakatlanarak oyundan çıkması hakkında konuştu. İspanyol teknik direktör, maç sonrasında ESPN'e Alman oyuncunun sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ajax, cumartesi akşamı Tolu Arokodare'nin erken dakikalarda attığı kafa golü sayesinde AZ ile oynadığı son 12 maçtaki ilk galibiyetini aldı. Míchel, ESPN'e yaptığı değerlendirmeye "AZ harika bir takım" diyerek başladı. "Beş yılı aşkın süredir onları yenememiştik. Birbirine çok iyi alışmış, yıllardır aynı şekilde çalışan bir takım."

Míchel'e göre Ajax ise oyuncuların kendilerinden tam olarak ne istendiğini anlamaya çalıştığı bir süreçten geçiyor. İspanyol teknik direktör, "Çabalıyoruz. Oyuncuların zihinsel durumu ve ortaya koydukları çaba çok üst düzeyde" dedi. "İlk 15-20 dakikada bazı şeyleri çok iyi yaptık ve golün yanı sıra birkaç tehlikeli pozisyon yarattık."

Míchel'e göre bu bölümün ardından oyunun gidişatı önemli ölçüde değişti. Takımının giderek daha fazla geriye çekilmek zorunda kaldığını gören teknik direktör, "O andan itibaren AZ oyuna hâkim oldu" diye kabul etti. Ajax'ın performansına ilişkin "İyi hücum edemiyorsanız iyi savunma yapmalısınız" değerlendirmesinde bulunan Míchel, takımının özellikle ilk bir saat savunmada iyi bir görüntü sergilediğini söyledi.

Míchel, "Son yarım saat bizim için çok uzun geçti" diye itiraf etti. "Steven Berghuis ve Daley Blind gibi deneyimli oyuncuları oyuna almak zorunda kaldık, oysa henüz maç ritimleri yok." Buna rağmen teknik direktör, Ajax'ı lider Feyenoord'un bir puan gerisine taşıyan üç puandan memnundu.

ESPN'de Míchel'e, Ajax'ın neden AZ'ye sürekli olarak yeterli yoğunlukta baskı yapamadığı da soruldu. "Onlar iki, üç veya dört kez pas yapabildiğinde aynı yoğunlukta baskı kurmak çok zorlaştı" diye açıkladı. "Topa daha fazla sahip olmalıydık çünkü iyi hücum ederseniz daha iyi savunma da yaparsınız."

Ajax için olumsuz gelişme, 35. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve yerini Oscar Gloukh'a bırakan Brandt'ın durumu oldu. Milan van Dongen, maçın hemen ardından Míchel'in İspanyolca verdiği yanıtları ESPN izleyicileri için çevirdi ancak sakatlıkla ilgili sözlerini tam olarak doğru aktarmadı. Van Dongen, "Evet, bir kez daha vurguluyor: İlk 20 dakika elbette iyiydi, ardından Brandt oyundan çıktı. Bu arada sakatlığın ciddi görünmediğini söylüyor" dedi.

Ancak bu çeviri tam olarak isabetli değildi. Ajax teknik direktörünün İspanyolca sözleri şöyleydi: "Brandt kendini iyi hissetmiyordu ve sonunda değişiklik yapılmasını kendisi istedi. Sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu inceleyeceğiz. Umarım ciddi değildir ama kendini iyi hissetmiyordu."

Míchel, daha sonra düzenlenen basın toplantısında ne demek istediğini açıkladı. "Ciddi olduğunu düşünmüyorum. Kısa süre içinde bir rahatsızlık hissetti ve tam olarak hızlanamadı" diyen Míchel, "Vücudunu iyi tanıyor ve durumun kötüleşmesini önlemek istedi" ifadelerini kullandı.