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Ajax'ı bu hafta Konferans Ligi ve Eredivisie'de FC Thun ve Feyenoord karşılaşmaları bekliyor. Teknik direktör Míchel Sánchez, çarşamba günkü basın toplantısında Julian Brandt ve Anton Gaaei'nin iki maçta birden ilk 11'de başlamayacağını açıkladı.

Brandt, ekim sonunda AZ karşısında sakatlandı ve FC Midtjylland ile FC Twente maçlarını kaçırdı. Geçen pazar ADO Den Haag karşısında ise bitime 20 dakika kala sahalara döndü. Gaaei de ekim başında Danimarka Millî Takımı'nda sakatlanmış ve Brandt gibi ADO maçında sahalara dönmüştü.

Kaleci Marc ter Stegen'in durumuyla ilgili de bir miktar belirsizlik vardı. Alman millî oyuncu, ADO karşısında sürpriz biçimde yedek kulübesinde başladı. Millî maç arasından tam olarak hazır dönmeyince Míchel, kalede Maarten Paes'e şans vermeye karar verdi. Ter Stegen şimdi yeniden tamamen hazır görünüyor.

Basın toplantısında Míchel'in şu sözlerini De Telegraaf aktardı: "Julian ve Anton'un bu kadar kısa bir süre içinde iki kez 90 dakika oynayabileceğini sanmıyorum. Marc ter Stegen içinse bu mümkün. Hem yarın (perşembe, editörün notu) hem de pazar günü takım için en iyisinin ne olduğuna bakacağız."

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Jorthy Mokio'nun sakatlığı nedeniyle orta sahada her hâlükârda değişiklik yapılacak. Talihsiz Kongolu oyuncu, ADO karşısında kaval kemiğini kırdı ve yaklaşık dört ay sahalardan uzak kalacak. Míchel, "Elbette büyük bir kayıp, özellikle de yapmak istediklerimize uygun, kendine özgü nitelikleri olduğu için" dedi.

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"Ama kadromuzda farklı çözümler bulabilecek yeterince oyuncu var." Kasık sakatlığını yeni atlatan Sofyan Amrabat'ın ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Nordin Amrabat, pazartesi günü Rondo programında küçük kardeşinin perşembe günü ve "normal şartlarda pazar günü de" ilk 11'de başlayacağını söyledi. Yves Bissouma'nın Thun karşısında oynama hakkı bulunmuyor.

Ajax, Konferans Ligi'nde önemli bir adım atabilir. Kötü bir başlangıcın ardından Amsterdam ekibi üç maçta altı puan topladı. Bir galibiyet daha alırsa ilk sekizde yer almaya önemli ölçüde yaklaşacak. Ajax, altı maç haftasının sonunda ilk sekizde olursa Avrupa kupasındaki ara turu oynamadan geçecek.

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Son lig şampiyonu Thun, şu anda İsviçre'de 12 takım arasında dokuzuncu sırada. Avrupa'da da durumu pek farklı değil: Üç puanla 20. sırada. Míchel buna rağmen "Zor bir maç olacak" dedi. "Çok gol yiyorlar ama çok da gol atıyorlar." Thun, ligde 29 gol attı ve 40 gol yedi.

Míchel son olarak Feyenoord'a da değindi. Rotterdam ekibi, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto'ya 1-0 yenildi ve galibiyet hasreti yedi maça çıktı. Míchel, De Telegraaf'a "Evet, dün o maçı izledim. Feyenoord'un çok iyi oynadığını düşündüm" dedi.

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"Bana göre kaybetmeyi hak etmediler. Gerçek bu. Pazar günkü maç öncesinde dinlenmek veya hazırlanmak için bizden iki gün daha fazla süreleri var, doğru. Ama bu tür maçlarda zihniyet, fiziksel durumdan çok daha önemli. Baskının ve temponun yüksek olduğu bir maç olacak" diye konuştu Míchel.