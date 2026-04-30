Ajax teknik direktörü García birini gözden kaçırıyor mu? "Herkes benim daha fazla şansa layık olduğumu söylüyor"

Abdellah Ouazane, De Telegraaf gazetesine verdiği kapsamlı röportajda, Real Madrid'e transferinin suya düşmesi konusunda ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Ayrıca Ajax'ın A takımındaki şansından da bahsetti.

Geçtiğimiz yaz Ouazane, Amsterdam'dan Madrid'e transfer olacak gibi görünüyordu. Fas ile katıldığı gençler Dünya Kupası'nda Madrid'in dev kulübünün dikkatini çekmişti.

"Bu büyük bir hayal kırıklığıydı. O anda futbol dünyasının nasıl işlediğini anlıyorsunuz," diyerek transferin gerçekleşmemesi hakkında konuşmaya başladı. Ouazane sağlık kontrolünden geçemedi ve ardından Ajax'ta daha uzun süre kalmak için sözleşme imzaladı.

"Sosyal medyada bu konuyla ilgili çok fazla soru aldım. Telefonumu kapattım ve Jong Ajax'a katıldım," diye bitiriyor 17 yaşındaki yetenekli oyuncu.

Ouazane, bu sezon Ajax'ın A takımında ilk kez forma giydi. Eurojackpot KNVB Kupası'nda Excelsior Maassluis'e karşı 2-7 kazanılan maçta 26 dakika sahada kaldı.

Keuken Kampioen Divisie'de 24 maçın ardından dört gol ve altı asistle oynadı. Özellikle FC Den Bosch'a karşı attığı muhteşem gol (3-2 galibiyet) öne çıktı.

Yine de bu sezon 26 dakikadan öteye gidemedi. “İnsanlar birinci takımda daha fazla şansa layık olduğumu söylüyor, ama benim için Jong Ajax'ta performans göstermek önemli. Her hafta sahadaki en iyi oyuncu olmalıyım,” dedi 17 yaşındaki orta saha oyuncusu.