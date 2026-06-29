"Ajax, teknik direktör Míchel sayesinde mutlak rüya galibiyete doğru dev bir adım attı"

ESPN’in haberine göre, Ajax, Marc-André ter Stegen’i kadrosuna katma yolunda ciddi adımlar atıyor. Amsterdam ekibi, deneyimli Alman kalecinin kiralanması konusunda FC Barcelona ile görüşmelerin oldukça ileri bir aşamasına gelmiş durumda. Görüşmeler şu anda özellikle oyuncunun maaşının nasıl paylaşılacağı konusuna odaklanıyor; Ajax, pazartesi günü ilk resmi teklifini sundu.

Önümüzdeki dönemde Ajax'ın teknik direktörü Jordi Cruijff ile FC Barcelona'dan meslektaşı Deco arasında yeni görüşmelerin yapılması bekleniyor. Cruijff, daha önce o kulüpte görev yapmış olması nedeniyle Katalan kulübünü çok iyi tanıyor ve bu durum müzakerelere olumlu katkı sağlayabilir.

Ayrıca, teknik direktör Míchel ile olan bağı da rol oynayabilir. Ajax’ın yeni teknik direktörü, Girona’da Ter Stegen ile kısa bir süre birlikte çalışmıştı; ancak bu işbirliği, Alman oyuncunun sakatlığı nedeniyle sadece iki maça sınırlı kalmıştı.

Barcelona'nın kiralama anlaşmasına açık olması nedeniyle, Ter Stegen'in Ajax'a geçici olarak transfer olması da olasılıklar arasında görünüyor. Alman milli oyuncunun sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor, ancak son iki sezondur devam eden fiziksel sorunlar nedeniyle piyasa değeri düşüş gösterdi.

Barcelona, Ter Stegen’in kiralık olduğu dönemde yeniden dikkatleri üzerine çekmesini umuyor. Katalan kulübü, bu sayede onu gelecek yıl şu anda elde edilebilecek olandan daha yüksek bir transfer ücreti karşılığında kalıcı olarak satabileceğini öngörüyor.

Ayrıca, Barcelona’nın maaşının önemli bir kısmını üstlenmeye devam etmeye hazır olması nedeniyle Ajax güçlü bir başlangıç pozisyonunda bulunuyor. Haberlere göre Ter Stegen de kendisine güvenen Míchel ile yeniden bir araya gelmeye olumlu bakıyor.

Deneyimli kaleci, ayrıca yeni Ajax teknik direktörünün öngördüğü oyun tarzına da çok iyi uyum sağlayacaktır. Topla olan yetenekleriyle Ter Stegen, Míchel’in Amsterdam’da uygulamak istediği özenli oyun kurma stiline mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor.

Ter Stegen’e olan ilgi sadece Ajax ile sınırlı değil. İngiltere, Almanya ve Türkiye’den kulüpler de 34 yaşındaki kaleciyle ilgilendiğini açıkladı, ancak şu anda bu kulüplerden hiçbiri, Amsterdam kulübü kadar görüşmelerde ilerlemiş durumda değil.

Bu nedenle Ter Stegen’in Barcelona’dan ayrılması giderek daha gerçekçi bir ihtimal haline geliyor. Ter Stegen, ilk 11’deki yerini Joan García’ya kaptırırken, Wojciech Szczesny de şu anda bu İspanyol devinde kadro sıralamasında onun üzerinde yer alıyor.