Ajax, teknik direktör Míchel'i transfer etme mücadelesinde aniden büyük bir engelle karşı karşıya kaldı

Jordi Cruijff için Míchel'i Ajax'ın yeni teknik direktörü olarak kadroya katmak büyük bir zorluk olacak. Girona'nın şu anki teknik direktörü İspanya'da krallara layık bir maaş alıyor ve bu durum Amsterdam ekibi için potansiyel bir engel teşkil ediyor.

RadioMarca'nın transfer muhabiri Matteo Moretto, bu hafta Ajax'ın Míchel'i kadrosuna katmak için girişimde bulunduğunu bildirdi. Mike Verweij, De Telegraaf adına bu haberi yalanladı, ancak İspanyol teknik adamın uzun süredir Ajax'ın radarında olduğu kesin.

Şu anda ilginin ne kadar somut olduğu belirsizliğini koruyor. Ancak Míchel'i transfer etmenin kolay bir iş olmayacağı kesin. Girona ile olan sözleşmesi sona eriyor, ancak soru, Amsterdam'daki bir görev için maaşından fedakarlık yapmaya istekli olup olmadığı.

Finans uzmanı ve Ajax gözlemcisi José de la Verde'ye göre, Míchel'in şu anki maaşı yıllık üç ila dört milyon euro arasında, diye bildiriyor X'te. Karşılaştırma için: Ajax'ın bir teknik direktörüne ödenen en yüksek maaş, o dönemde Erik ten Hag'ın kazandığı üç milyon euro.

Míchel'in Girona'daki yüksek maaşı açıklanabilir: kulüp, sportif başarıya finansal olarak katkıda bulunan City Football Group'un bir parçası. 2024/25 sezonunda Míchel, Girona'yı Şampiyonlar Ligi'ne bile taşıdı.

Cruijff'in bir teknik direktör için bu kadar yüksek bir meblağı ayırmaya hazır olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Üstelik Míchel, neredeyse her zaman sağ kolu Salva Fúne'yi de yanında götürüyor, bu da maliyetleri daha da artırabilir.

Míchel, Ajax'ın teknik direktörlüğü için tek aday değil. De Telegraaf gazetesi bu hafta, Cruijff'in Pep Guardiola ile de temasa geçmesinin beklendiğini bildirdi. Ayrıca, Xavi de daha önce Amsterdam kulübüyle anılmıştı.