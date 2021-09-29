Ajax teknik direktörü Erik ten Hag'tan Beşiktaş'a övgü: "Bizim ligimize göre daha iyi bir ekip"

Ajax, sakatlık kriziyle boğuşan Beşiktaş'ı 2-0'la geçerken Hollandalı teknik direktör Beşiktaş'tan övgüyle bahsetti.

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk maçında Borussia Dortmund'a iç sahada 2-1 mağlup olmuştu.

Bu maçın ardından büyük bir sakatlık kriziyle karşılaşan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçı olan Ajax maçına birçok yıldız oyuncusundan yararlanamayarak çıktı.

Hollanda temsilcisi, ilk yarıda Steven Berghuis ve Sebastian Haller'le bulduğu gollerle Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Ajax teknik direktörü Erik ten Hag, Beşiktaş'tan övgüyle bahsetti.

Erik ten Hag ne söyledi?

Beşiktaş maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, Hollandalı teknik adam Beşiktaş'a dair şu ifadeleri kullandı:

"Bunu herkesin bilmesi gerekiyor ki Beşiktaş iyi oyunculara sahip harika bir takım."

"Beşiktaş bizim ülkemizdeki takımlara göre daha hızlı ve iyi oynayan bir ekip."

Ajax'ın gruptaki şansı

Ayrıca Ten Hag, Ajax'ın iki galibiyetle başlamasına karşın gruptan çıkma yolunda işinin zor olduğunu belirtti:

"Daha önce de 6 puan almış ancak gruptan çıkamamıştık. Takımım iki sene öncesinden daha farklı. Bu yıl gruptan çıkacağımıza inanıyorum."

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