"Ajax taraftarlarının dörtte üçü onunla yeni bir sözleşme yapılmasını istemiyor"

Henk Spaan, Ajax ile FC Twente arasındaki maçı sabırsızlıkla bekliyor. Het Parool gazetesi köşe yazarı, özellikle Wout Weghorst’un Enschede ekibine karşı nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor.

Spaan, Johan Cruijff ArenA'da oynanacak bu Eredivisie derbisini çeşitli nedenlerden dolayı heyecanla beklediğini yazıyor. "Bunlardan ilki Wout."

"Ajax Showtime adlı çevrimiçi fanzinde bir anket düzenlendi: Ajax, Weghorst'a yeni bir sözleşme teklif etmeli mi, etmemeli mi? Beş yüz katılımcının dörtte biri evet, dörtte üçü hayır dedi," diye sonuçları paylaşıyor Spaan.

Kendisi ise Weghorst'a şüpheye yer bırakmayacak şekilde, "Spaan puan veriyor" köşesinde 6 puan veriyor. "Bu, Wout'u motive edecektir, çünkü onunla ilgili tüm yorumlar onu daha da hırslandırıyor."

33 yaşındaki Weghorst, bu sezon Ajax formasıyla 27 resmi maçta toplam 1.706 dakika sahada kaldı.

Bu maçlarda Weghorst yedi gol attı ve iki asist yaptı. Bu sezonun ardından Ajax ile olan sözleşmesi sona eriyor.

Weghorst, geçtiğimiz milli maç döneminde Hollanda milli takımında 50. ve 51. milli maçlarına çıktı.