Ajax taraftarları, yıldızlaşan oyuncunun Hollanda Milli Takımı'na alınması için tezahürat yaptı: "Yeterli olup olmadığını bilmiyorum"

Ajax, perşembe akşamı FC Midtjylland karşısında 6-1'lik ikna edici bir Konferans Ligi galibiyeti aldı. Gol atan isimlerden biri Owen Wijndal'dı. 4-1'lik golün asistini de yapan sol bek, iyi bir dönem geçiriyor. Ajax taraftarları, golünün ardından tezahüratlarla onun Hollanda Millî Takımı'na çağrılmasını istedi.

Sol bek, 10 kişi kalan Danimarka ekibi karşısında skoru 3-1'e getirdikten sonra tribünlerden "Wijndal Hollanda Millî Takımı'na, oh oh oh!" tezahüratı yükseldi. Brezilyalı Caio Henrique'nin sakatlığı nedeniyle neredeyse her maçta oynayan savunma oyuncusunun takım arkadaşı, sakatlığını atlatmak üzere.

Son yıllarda Ajax taraftarlarının sık sık eleştirdiği Wijndal için yapılan bu tezahüratta biraz alaycılık da olabilir. Teknik direktör Míchel Sánchez, millî takım teknik direktörü Xavi Hernández'in onu çağırıp çağırmayacağını bilmiyor. İspanyol çalıştırıcı gülerek "Bu benim işim değil" dedi.

"Oyuncularımdan son derece memnunum ve onları ölene kadar savunurum. Çok yetenekli, çok genç bir kadrom var. Bu yıl harika işler çıkarabilecek bir kadroya sahip olduğumuza inanıyorum. Owen, kendini göstermek için elinden geleni yapıyor."

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"Bunun yeterli olup olmayacağını bilmiyorum. Ama harika oynuyor ve tüm oyuncularımdan çok memnunum. Ülkesini temsil etmek her futbolcunun hayalidir. Youri Baas, Aaron Bouwman, Dies Janse, Jorthy Mokio için de bu geçerli olacaktır..."

"Onlar millî takıma yükselmeyi hedefleyen genç oyuncular. Umarım Hollandalı oyuncularımızdan biri ileride Hollanda Millî Takımı'na katılabilir. Bu harika olur, çünkü burada işlerin çok iyi gittiği anlamına gelir" ifadelerini kullandı Míchel.

2027 yılının ortasına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Wijndal, Hollanda Millî Takımı'nda 11 maça çıktı. Ekim 2020'de Meksika karşısında ilk millî maçına çıktıktan sonra 2021'in ilk yarısında da Hollanda Millî Takımı'nın değerli oyuncularından biriydi. Ardından Zaandamlı oyuncu gözden düştü.