Ahmetcan Kaplan’ın NEC’e yaklaşan transferi, özellikle 2,5 milyon euroluk bonservis bedeli nedeniyle Ajax taraftarı arasında büyük bir şaşkınlık yaratmış durumda. Ajax Showtime’da taraftarlar, Ajax’ın savunmacıyı çok düşük bir bedelle gönderdiğini yazıyor. Özellikle de oyuncunun, daha önce Ajax ile yapılan görüşmelerde kendilerine göre çok daha sert bir tavır takınan bir Eredivisie kulübüne gitmesi tepkileri artırıyor.

“2,5 milyon gerçekten tam anlamıyla sudan ucuz. Zayıf, Jordi (Cruijff, ed.)” diye yazdı bir taraftar. Bir başka taraftar bunu “çok kötü” olarak nitelendirirken, 2,5 milyon euronun “gülünç” olduğunu savundu. Bir diğeri ise Ajax’ın en az bunun iki katını istemesi gerektiğini düşünüyor. “Bence bizim takımda gerçekten iyi bir oyuncuydu. Elbette şu anda fazla bir perspektifi yok ama Blind de en fazla bir ya da iki yıl daha futbol oynar” yorumu da yapıldı.

Başka bir taraftar grubu için asıl sorun Kaplan’ın NEC’e gitmesi. “2,5 milyona onu yeterince başka kulübe satabilirdin. Sano’dan sonra bunu NEC’e asla yakıştıramadım. Ajax’tan en yüksek bedeli istiyorlar ama kendileri ucuza kapatmak istiyor” diye yazdı bir taraftar. Bir başka destekçi de memnun değil: “Her şey iyi hoş ama bu resmen kıyak geçmek. Tersi durumda böyle olmaz.”

Ayrıca bunun bir “dost fiyatı” olduğu ve anlaşmanın daha çok NEC ile Kaplan’ın lehine olduğu da dile getiriliyor. “Ajax için biraz daha az. Biz Nejasmic için gelirsek, bu en az on milyon olur” diye yazdı biri. Bir başka yorumda ise, “NEC her yerde en önde ucuza yer kapmaya çalışıyor ama kendi oyuncularının hepsi en yüksek bedelle satılmalı” denildi. Bu nedenle birçok taraftar, Ajax’ın NEC ile gelecekte yapacağı görüşmelerde aynı istekliliği görebilmesini umuyor.

Bununla birlikte Kaplan’ın şimdi satılması kararışına yönelik bir miktar anlayış da var. Bir taraftar, 2,5 milyon euronun istenen rakam olmadığını kabul ederken şartlara dikkat çekti. “Yine sakat, ciddi bir sakatlık geçmişi var ve sözleşmesinin bitmesine on ay kaldı. Daha fazlasının çıkacağını sanmıyorum. Ayrıca maaş bütçesinde de yer açıyorsun.” De Telegraaf’a göre Ajax, bu transferle Kaplan’ın maaşından 1,3 milyon euro tasarruf edecek.

Bu son argüman dikkat çekici şekilde sık tekrarlanıyor. “Hiç oynamıyor, hiçbir şey başarmadı, sakat, 1,3 milyon euro maaş alıyor ve sözleşmesinde sadece bir yıl kaldı. Bu harika bir anlaşma” diye yazdı bir taraftar.

“Asıl sorun, onun zamanında saçma bir bedelle alınmış olması ve inanılmaz bir maaş verilmesi. Doğrudan yolları ayırıp yer açmak lazım.” Başka taraftarlar da Jordi Cruijff’un esas olarak maaş bütçesinde alan yaratmak istediğini düşünüyor.